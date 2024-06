Mihai Ochiuleţ, la un nou mandat de consilier local: „Vom vota proiectele benefice pentru constănţeni”

Alianţa Dreapta Unită a reuşit să obţină un număr de şase mandate de consilieri locali la alegerile din data de 9 iunie. Dintre cei şase, USR are patru. Este vorba despre Mihai Ochiuleţ, Cătălin Iacob, Nedelcu Edward Ilyus şi Florin Cocargeanu. Mihai Ochiuleţ, care este consilier și în acest mandat are experiență și spune că este încrezător că proiectele care sunt benefice pentru constănţeni vor fi votate de toţi consilierii locali, indiferent ce partid reprezintă aceştia.„În mod normal, proiectele bune pentru comunitate ar trebui să fie votate de toţi. Dacă sunt propuse de la PSD şi PNL, de la AUR, sau chiar şi de la candidatul independent, consider că dacă sunt benefice pentru Constanţa şi pentru constănţeni, ar trebui votate. Noi vom păstra aceeaşi linie pe care o avem de când suntem în Consiliul Local, în care vom proteja patrimoniul Constanţei şi nu vom vota niciodată proiecte pentru construcţii pe spaţii verzi şi aşa mai departe”, a declarat Mihai Ochiuleţ.Consilierul local recunoaşte că este un dezavantaj pentru cei din Alianţa Dreapta Unită, şi mai ales pentru cei de la USR, că au doar şase mandate de consilieri. Totodată, Mihai Ochiuleţ ne-a explicat că nu se ştie dacă această alianţă va mai fi păstrată şi în viitor.„Este un dezavantaj că suntem mai puţini consilieri acum decât rândul trecut. Ne aşteptam măcar să avem acelaşi număr de consilieri cu alţii. Noi suntem şase consilieri de la ADU, dar dacă este să vorbim într-un mod corect, noi, de la USR, suntem doar patru. Mai este un consilier de la Forţa Dreptei şi altul de la PMP. Este un eşec oarecum pentru noi că AUR are cinci consilieri şi noi, USR, doar patru. Această alianţă a fost făcută doar pentru aceste alegeri. Nu ştim dacă această alianţă va mai exista pe viitor. Eu ştiu că a fost făcută doar pentru alegerile locale. După cum bine ştiţi vom avea alegeri pentru preşedintele USR şi pentru Biroul Naţional. Vom vedea”, a mai spus Mihai Ochiuleţ.Alianţa PSD şi PNL la nivelul municipiului Constanţa îl face pe Mihai Ochiuleţ să fie puţin resemnat. Mai ales că este conştient că cei doi viceprimari ai Constanţei vor reprezenta cele două mari partide.„Nu mai este nicio surpriză. Ştim cu toţii foarte bine că PNL şi PSD au deja o alianţă. Toate proiectele cu cântec au fost trecute pentru că eile-au votat. Toată lumea ştie asta. Nu mai este o noutate, este o certitudine. Şi va fi această certitudine şi mai mare atunci când vom vedea viceprimarul din partea PSD şi altul din partea PNL. Cu siguranţă va fi aşa. Ei au făcut o majoritate, asta este voinţa lor. Noi nu avem ce să mai facem. Nu putem decât să menţinem linia pe care am avut-o până acum şi proiectele bune să fie susţinute şi votate şi cele care nu sunt, asta este. Vom ieşi ca şi până acum şi vom spune public ceea ceîntr-adevăr pentru constănţeni contează”, a explicat Mihai Ochiuleţ.De asemenea, consilierul a mai spus că nu ştie dacă USR, sau chiar întreaga Alianţă a Dreptei, va face o altă alianţă cu un alt partid. Este prea devreme pentru a se vorbi de o astfel de mutare.„Vă spun sincer că nu am avut o astfel de discuţie. Este prematur să vorbim având în vedere că deocamdată nu s-au preluat mandatele. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu ştiu cu cine am putea să facem o alianţă”, a încheiat Mihai Ochiuleţ.Reamintim că toți candidații care au câștigat alegerile locale din 9 iunie 2024 își vor putea lua în primire mandatele de primar, consilier local, președinte de consiliu județean (CJ) și consilier județean abia de la sfârșitul lunii octombrie.