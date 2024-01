Mihai Ochiuleţ (USR Constanţa): „Vrem să facem 3 săli de sport şi un bazin de înot”

Consilierul local USR din Constanţa, Mihai Ochiuleţ, are în plan patru proiecte pentru viitorul sportului constănţean.Acesta a explicat despre ce este vorba chiar pe pagina sa oficială de Facebook.„Dragii mei, o veste bună la început de an: săptămâna trecută am reușit să obțin aprobarea Consiliului de Administrație al CSM Constanța pentru demararea studiilor aferente edificării a trei săli de sport și a unui bazin didactic de înot.Este vorba despre alocarea sumei de 200.000 de lei, iar cele patru proiecte se înscriu între prioritățile mandatului meu de consilier local. Mă bucur să văd că, într-un final, acestea prind viață!Sper ca studiile să fie finalizate cât mai curând iar până la sfârșitul acestui an să avem lucrările cel puțin demarate. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles necesitatea acestei investiții în infrastructura sportivă a orașului nostru, investiție a cărei derulare și finalizare o voi monitoriza atent. Constanța poate și merită mai mult!”, a transmis Mihai Ochiuleţ.