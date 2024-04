În altă ordine de idei, tot astăzi, şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte la Consiliul Judeţean Constanţa şi Mohammad Murad.

„Este un moment important și am multe emoții. Este rândul meu să-i ajut pe cei care m-au ajutat. Nu mă consider un om de succes, mă consider un om de valoare. Am fost prin judeţ şi am văzut localităţi uitate. Asta este ce mă interesează, zâmbetul oamenilor, al copiilor. Avem nevoie de o schimbare. PNL şi PSD au condus ţara de 30 de ani şi rezultatele se văd. Nu vedem un zâmbet pe feţele oamenilor. Cred că a ajuns momentul în care să nu mai avem așteptări de la aceiași oameni îmbrăcați în alte costume”, a spus Mohammad Murad.

Ovidiu Cupșa, candidatul la Primaria Constanța din partea AUR a ajuns în fata sediului BEM pentru a și depune oficial candidatura. Alături de el se află mai mulţi susţinători printre care fostul deputat Laurenţiu Mironescu.Totodată, şi lista pentru Consiliul Local Municipal Constanţa este deschisă tot de Ovidiu Cupșa.„Am depus candidatura pentru Primăria Constanta. Este o zi în care începe o săptămâna de sărbătoare, este o zi de luni, am considerat că este o zi bună pentru a depune candidatura dar este și o nouă eră pentru Constanta. Am aşteptat până în ultimul timp să văd cu ce candidaţi vin celelalte partide, dar practic ne arată că vor să ducă Constanţa pe acelaşi drum. Echipa AUR e singura viabilă pentru oraș, o echipă care va conduce Constanța după un program de dezvoltare. Viziunea noastră e să schimbăm Constanța în bine. Trebuie sa dezvoltăm programe prin care să arătăm că respectăm tinerii și vârstnicii deoarece Constanţa are cele mai mici salarii din România. Programul nostru e bine gândit și sunt sigur că veți alege o nouă cale. Vrem să punem Constanţa pe harta lumii", a declarat Ovidiu Cupșa.