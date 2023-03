PNL şi PSD Constanţa au optat pentru refacerea bulevardului I.C. Brătianu. USR nu a fost de acord

Pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Consiliu Local din Constanţa s-a aflat un proiect important pentru administraţia locală. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, Bulevardul I.C. Brătianu”.Bulevardul I.C. Brătianu se întinde pe o suprafaţă de 3.7 km iar lucrările vor dura 35 de luni de la ordinul de începere a acestora. Sunt alocați peste 141 milioane de lei, iar 70% din bulevard necesită un sistem rutier nou. Proiectul prevede și piste pentru biciclete, însă pista va fi discontinuă.Acelaşi proiect vizează prioritizarea transportului public. Mai exact se propune realizarea a câte unei benzi de circulație pe fiecare direcție de mers, benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public (transformarea primei benzi de circulație în bandă dedicată exclusiv transportului public cât și desființarea spațiilor de parcare existente). Delimitarea dintre benzile de transport public și benzile de trafic general se va face prin intermediul unor separatori de circulație din cauciuc.Trotuarele se vor reabilita, urmând ca în cadrul lățimii trotuarelor să se realizeze, pe zonele unde spațiul existent permite acest lucru, piste dedicate exclusiv bicicliștilor, câte o pistă de biciclete pe fiecare sens de circulație. Acestea din urmă, vor avea îmbrăcăminte asfaltică colorată. Pistele de biciclete se vor încadra cu borduri 10 x 15 cm către trotuare cât și către zonele verzi adiacente.Lățimea pistelor de biciclete va fi de minim 1,20 m, incluzând lățimea bordurilor de încadrare (minim 1,00 m îmbrăcăminte asfaltică colorată).Pentru realizarea benzilor dedicate, a pistelor de biciclete și a unor trotuare cu lățimi care să respecte prescripțiile de proiectare este necesară reconfigurarea spațiului existent de pe bulevardul I.C. Bratianu.Având în vedere că unul din obiective este prioritizarea transportului public, în cadrul proiectului s-a prevăzut desființarea unor sensuri giratorii (sensuri giratorii ale căror elemente geometrice nu respectă normativele în vigoare – AND 600) cât și reconfigurarea unor intersecții.Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri. Consilierii PSD şi cei PNL au votat pentru, iar cei de la USR s-au abţinut.„Îmbunătățirea mobilității urbane este direcția unei dezvoltări normale a unui municipiu dintr-o țară europeană. În şedinţa din data de 28.02.2023 am votat încă un proiect de dezvoltare a orașului nostru. Pentru ca noi toți să înțelegem acest concept de mobilitate urbană am să fac câteva precizări. Însemnă un mediu mai puțin poluant prin crearea pistelor de bicicliști, și banda dedicată mijloacelor de transport în comun ce sunt din ce în ce mai multe electrice. Înseamnă infrastructură nouă pentru pietoni, astfel încât părinții ce-și plimbă copiii în cărucioare să nu mai fie nevoiți să meargă neapărat într-un parc şi să o facă cu și pe trotuare amenajate și demne de o Constanţa a anului 2023. Mobilitatea urbană însemnă în primul rând sănătate, pentru noi, cei care o să mai apucăm să ne bucurăm de ele dar mai ales pentru copiii noștri. Sunt convinsă că atunci când municipiul Constanţa va avea finalizate toate aceste bulevarde proiectate în sensul reducerii nivelului de poluare al orașului nostru, constănţenii vor zâmbi și își vor chema rudele, prietenii să se mândrească cu orașul lor. Acum Constanţa suferă și noi cu ea. Dar perioada asta de tranziție se va termina pentru că și Constanţa merită”, a declarat pentru Cuget Liber consilierul local Mihaela Andrei.USR s-a abţinut. „Proiectul nu este conceput aşa cum ar trebui”Aşa cum am precizat mai sus, consilierii locali din USR s-au abţinut la vot, refuzând să voteze într-un mod pozitiv acest proiect. Consilierul local Mihai Ochiuleţ a explicat pentru Cuget Liber de ce aceştia au ales să se abţină.„Ne-am abţinut pentru că pistele de biciclete sunt întrerupte şi nu sunt continue. Există porţiuni unde aceste piste nici nu se regăsesc. Există porţiuni în care banda de mers a automobilelor este aceeaşi cu cea a autobuzelor. Acest proiect nu ţine cont de faptul că prin desfiinţarea locurilor de parcare aflate pe bulevard se va crea un nou haos. Tot cartierul va fi blocat. Ar fi trebuit ca acest proiect să fie în concordanţă cu un altul, adică să fie în acelaşi timp cu un proiect în care să se găsească loc pentru a face parcări. Se va întâmpla exact cum se întâmplă pe Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. Să anulezi 3 sau 4 mii de locuri de parcare şi să nu pui nimic în loc, nu este în regulă. Când se dă drumul acestui proiect, ar fi trebuit să se mai dea drumul la două sau trei proiecte prin care să se realizeze parcări subterane sau supraterane, de orice fel”, ne-a declarat Mihai Ochiuleţ.