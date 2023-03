Andreea Grecu a triumfat la Campionatele Naţionale. Două medalii pentru echipajele CSSI Mamaia

A căzut cortina peste ediţia 2022 a Campionatelor Naţionale de bob ale României, competiţie găzduită de pârtia din Igls-Innsbruck (Austria). Aşa cum era de aşteptat, proba feminină de bob două persoane a fost câştigată, detaşat, de echipajul format din constănţeanca Andreea Grecu (pilot) şi Antonia Maliţa (împingător), timpul lor fiind compatibil chiar cu cei din întrecerea masculină.Profesorul Paul Neagu a pus la dispoziţie materialul de concurs al CSSI Mamaia pentru echipajele care au venit pe locurile doi şi trei, pilotate de Teodora Vlad, respectiv Georgeta Popescu, iar pentru că bobul este un sport plin de surprize, sportivele au avut parte şi de episoade mai puţin plăcute.„S-a întâmplat şi un incident. Din cauza vibraţiilor, cel mai probabil, sau din alte cauze rămase necunoscute - aşa ceva nu mi s-a întâmplat în 50 de ani de sport de performanţă -, s-au slăbit patru şuruburi din axul din faţă al bobului, care, astfel, nu mai putea fi condus. Am pus mai presus de orice medalie siguranţa sportivelor, motiv pentru care nu am mai dat startul în manşa a doua, mai ales că este clar cine va câştiga medalia de aur.Una peste alta, este un bilanţ bun, ne întoarcem de la Campionatele Naţinale cu două medalii de bronz în contul CSSI Mamaia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Cu succes a coborât pe pârtia austriacă şi echipajul Roxana Minuţă / Maria Grigoriu, de la CSSI Mamaia, care şi-a adjudecat medaliile de bronz atât în Cupa României, cât şi la Campionatele Naţionale U26.„La concursul de joi, noua împingătoare a clubului nostru a alunecat la urcare şi nu a mai reuşit să urce în bob. Pilotul Roxana Minuţă a continuat concursul şi a fost aplaudată la scenă deschisă la finiş, pentru că a reuşit şi să conducă, şi să frâneze la timp, fără a se răsturna. Conform regulamentului, echipajul a fost descalificat, pentru că nu a trecut linia de sosire în formulă completă, însă efortul e de remarcat”, a explicat tehnicianul constănţean.Aflat în drum spre casă, după ce a fost alături de sportivele României la Cupe ale Europei, Cupe Mondiale şi Campionate Europene, profesorul Paul Neagu a mai spus că, în perioada următoare, va purta o serie de discuţii cu reprezentanţii administraţiei locale, pentru a se găsi o soluţie de finanţare pentru Andreea Grecu.„Andreea este cel mai bun pilot de bob al României la ora actuală, este un sportiv de top, olimpic şi ar trebui păstrată la Constanţa. Am încredere că se va găsi soluţia potrivită”, şi-a exprimat speranţa profesorul Neagu.