Sporturi de iarnă / Bobul pilotat de Andreea Grecu, în Top 6 la Cupa Mondială de la Innsbruck

O nouă performanţă pentru sportiva constănţeană Andreea Grecu, pilotul nr. 1 al României la ora actuală reuşind, pe pârtia olimpică de la Innsbruck (Austria), să conducă bobul tricolor de două persoane până pe poziţia a şasea.Echipajul român Andreea Grecu (pilot) / Teodora Vlad (împingător) s-a clasat pe locul şase în proba feminină de bob două persoane din cadrul celei de-a şaptea etape a Cupei Mondiale, competiţie desfăşurată pe pârtia din Innsbruck (Austria).Nu mai puţin de 13 echipaje din ţări cu mare tradiţie în sporturile de iarnă s-au aliniat la start, iar rezultatul este cu atât mai preţios cu cât a fost obţinut în condiţii speciale.„Înainte de concursul de bob două persoane, împingătoarea Teodora Vlad a coborât să ajute la monobob, pe pârtie, unde a suferit un accident. A alunecat şi s-a lovit rău la genunchiul drept. Am avut mari probleme la împingere, ne gândeam la un moment dat chiar să o înlocuim.Recompensa a fost acest loc şase, unul foarte bun, din 13 echipaje, cele mai tari în start. Suntem mulţumiţi şi am confirmat încă o dată că suntem în primele echipe din lume”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Paul Neagu.Bătălia pentru medalia de aur a fost una acerbă, departajarea fiind făcută la „fotografie”. Astfel, campioane au devenit Laura Nolte şi Neele Schuten (Germania; timp 1:45.18), secondate de conaţionalele lor Kim Kalicki şi Leonie Fiebig (1:45.19), podiumul fiind completat de elveţiencele Melanie Hasler şi Nadja Pasternack (1:45.24).Andreea Grecu şi Teodora Vlad au avut, la rândul lor, un timp foarte bun - 1:46.04.XXXPentru componentele lotului tricolor, sezonul de iarnă continuă cu două noi provocări: etapa de Cupă Mondială de la Sigulda şi Campionatele Naţionale de la Innsbruck.„După ce am reuşit clasarea în Top 6 la Innsbruck, am parcurs 2.000 de kilometri cu maşina, până în staţiunea Sigulda, din Letonia. Urmează participarea la etapa cu numărul opt, ultima, din circuitul Cupei Mondiale, iar patru zile mai târziu, ne vom întoarce la Innsbruck, gazda Campionatelor Naţionale. Aici, fetele vor evolua numai în proba de bob două persoane. La monobob, nu s-au găsit încă soluţii, deoarece două sportive junioare, potenţial concurente, sunt plecate în Coreea de Sud, la un concurs ce contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de tineret din 2024.La Sigulda, Andreea şi Teodora se simt bine, aşteptăm cu toţii, cu nerăbdare antrenamentele din această săptămână”, a mai spus tehnicianul constănţean.