A prins viteză în Austria! Andreea Grecu, a şasea medalie în patru săptămâni!

La mijloc de decembrie, practicanţii sporturilor de iarnă sunt pe pârtie, cu motoarele turate. În Austria, la etapa de Cupă a Europei de la Innsbruck, constănţeanca Andreea Grecu a urcat din nou pe podium şi se pregăteşte acum pentru o competiţie de anvergură: Campionatele Mondiale de la St. Moritz.Sportiva constănţeană Andreea Grecu a cucerit medalia de bronz în proba de monobob din cadrul etapei de Cupă a Europei de la Innsbruck (Austria), timpul său - 1:50.67 - fiind cu numai 78 de sutimi mai slab decât al campioanei Maureen Zimmer (Germania).Alături de sportiva antrenată de profesorul Paul Neagu a mai concurat o româncă, Georgeta Popescu, ea terminând pe poziţia a noua.La bob două persoane feminin, cel mai bun rezultat l-a obţinut echipajul Teodora Vlad / Bianca Marton - locul nouă.„Suntem încă în faza în care încercăm să găsim combinaţia ideală pentru patinele cu care să se dea Andreea la Campionatele Europene de la Altenberg şi la Campionatele Mondiale de la St. Moritz. Alegerea perfectă a patinelor pentru ziua concursului ne poate aduce un câştig de câteva zecimi de secundă în finalul unei coborâri.Am strâns multe informaţii, dar e foarte posibil ca vremea să se schimbe cu câteva ore înainte de concurs, iar acele câteva grade diferenţă ne pot da peste cap. Bobul este, totuşi, un sport de iarnă, practicat afară şi nu de sală.Andreea este personal mulţumită de prima parte a sezonului. Un bilanţ bun - şase medalii în patru săptămâni!Pregătirea continuă. Revelionul o să-l facem în Germania, la Winterberg, presărat cu coborâri de antrenament în zilele în care oamenii se odihnesc şi savurează liniştea sărbătorilor de iarnă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Anul 2023 va debuta în forţă. Pe 4 ianuarie, va avea loc prima etapă de Cupă Mondială, la Winterberg, iar pe 9 ianuarie, tot în Germania, dar la Altenberg, se vor derula întrecerile etapei secunde a Cupei Mondiale, urmate imediat de Campionatele Europene, apoi de Campionatele Mondiale din St. Moritz (Elveţia).„La monobob, Andreea îşi doreşte să termine în Top 6 la Campionatele Europene şi în Top 10 la Campionatele Mondiale. La bob de doi, suntem încă în căutarea unei împingătoare de talie mondială. O avem pe colega noastră Antonia Maliţa, dar mai are nevoie de experienţă.Acest sezon arată că şi alte naţiuni - Polonia, Serbia, Norvegia, Danemarca, Slovenia - au investit în echipaje noi. Rusia nu este prezentă, dar China a arătat inclusiv la JO de la Beijing că are sportivi foarte tari şi la mono, şi la bob de doi.Federaţia română a dus la Cupa Europei sportivi tineri, care doresc să se afirme. La Lillehammer şi Innsbruck, am avut cea mai numeroasă delegaţie, chiar şi Germania a fost reprezentată de mai puţine echipaje decât ale noastre.În a doua jumătate a sezonului, vom apela la Teodora Vlad să o împingă pe Andreea la Europene şi Mondiale, cu speranţa de a avea un start care să se încadreze în valori mondiale”, a explicat tehnicianul constănţean.Foto: Paul Neagu