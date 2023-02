Sporturi de iarnă / Argint și bronz pentru sănierii români, la Cupa Naţiunilor de la St. Moritz

„Pârtia de la St. Moritz este unica pârtie înghețată natural. Cu o tradiție de peste 125 de ani, această pârtie are doar două viraje betonate, restul virajelor fiind construite din gheață în fiecare an cu o tehnică predată din generație în generație. Acest lucru face ca pârtia sa fie diferita în fiecare sezon. Am reușit sa păstrăm forma bună, coborârile din antrenament ne-au ajutat să fixăm punctele cheie și astăzi am reușit sa urc din nou pe podium. Mă bucur foarte mult pentru colegii de la dublu, care și-au învingă emoțiile și au avut o prestație excelentă, cucerind medalia de argint.Sâmbătă, luam startul în Cupa Mondială, unde ne dorim să facem coborâri constante fără erori, după care să ne putem bucura de aceste rezultate”, a declarat Valentin Crețu.