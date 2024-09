Primăria Techirghiol s-a implicat într-un proiect care priveşte curăţenia în localitate

Pentru al cincilea an, Primăria oraşului Techirghiol s-a alăturat proiectului „Let’s Do It, Romania”. În acest an tema proiectului „Ziua Naţională de Curăţenie 2024” a fost „NATURA SE SUFOCĂ – HAI SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA GUNOAIELOR”.În weekendul care tocmai a trecut, la Techirghiol, aproximativ 60 de voluntari au răspuns solicitării celor de la „Let’s Do It, Romania” şi au participat la o acţiune de ecologizare a Falezei Lacului Techirghiol. În urma acţiunii aproximativ jumătate de tonă de deşeuri au fost colectate.„Dorim pe această cale să le mulţumim elevilor de la Liceul Teoretic Emil Racoviţă din Techirghiol, reprezentanţilor centrului Artemia, angajaţilor Serviciului de Gospodărie Comunală Techirghiol şi tuturor voluntarilor care au venit alături de noi în această acţiune”, au transmis reprezentanţii Primăriei Techirghiol.