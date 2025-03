Primarul din Mihail Kogălniceanu, Ancuţa Belu, se axează pe o campanie sigură pentru prezidenţiale. „Va fi ca la alegerile locale”

Alegerile prezidenţiale reprezintă un moment de maximă importanţă pentru România şi astfel este nevoie de o mobilizare generală din partea tuturor partidelor atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, pentru a-şi pune în valoare candidaţii. Acest lucru se întâmplă şi la nivelul judeţului Constanţa, unde primarii își dau interesul pentru a face o campanie cât mai eficientă.Una dintre localităţile în care primarul este liantul dintre partid şi cetăţeni este comuna Mihail Kogălniceanu, acolo unde Ancuţa Belu se gospodăreşte aşa cum poate şi a primit pentru încă patru ani de acum încolo creditul locuitorilor.Ancuţa Belu a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă organizate de PNL Constanţa despre alegerile prezidenţiale care vor avea loc pe data de 4 mai şi despre candidatul Alianței „România Înainte”, Crin Antonescu.Primarul din Mihail Kogălniceanu spune că își va da interesul să îl ajute pe Crin Antonescu exact aşa cum poate ea mai bine şi se va axa pe o campanie pe care o va derula în comuna pe care o administrează care va semăna exact cu campania pe care a avut-o la alegerile locale.„Eu voi spune ce voi face personal în comuna Mihail Kogălniceanu. Voi trata campania exact așa cum o fac eu la alegerile locale. După primul tur al prezidențialelor când am luat acea palmă m-am implicat și mai mult. Noi suntem în plină dezvoltare. Avem foarte multe proiecte pe fonduri europene pe care eu trebuie să le termin. Atunci nu am decât o singură soluție. Voi susține candidatul meu și mă voi referi la ceea ce ni se poate întâmpla nouă ca țară”, a transmis Ancuţa Belu.Declaraţia acesteia vine în contextul în care proiectele pe care ea le dezvoltă în comuna Mihail Kogălniceanu depind foarte mult de cine va fi următorul preşedinte al României.Administraţia locală din Mihail Kogălniceanu dezvoltă foarte multe proiecte cu ajutorul fondurilor europene şi astfel un preşedinte care este pro UE şi pro NATO ar ajuta şi mai mult situaţia din localitate.De altfel, primarul Ancuţa Belu a vorbit şi despre baza militară pe care NATO o deţine în comuna Mihail Kogălniceanu.Aceasta spune că o eventuală retragere a americanilor din Mihail Kogălniceanu nu ar face deloc bine localităţii şi nici cetăţenilor.„Noi am avut noroc prin faptul că NATO a decis să aibă o bază militară la noi în comună. De când au apărut ei s-au găsit multe locuri de muncă chiar pentru unii cetăţeni de aici. Dacă am avea un preşedinte care să fie contra NATO şi contra UE nu cred că ar fi bine deloc şi asta le-ar da americanilor de gândit. Cât ei sunt aici, eu zic că este foarte bine. Astfel, nu am cum să susţin un alt tip de candidat decât unul care are o deschidere pentru NATO şi pentru UE. Voi merge pe stradă, voi vorbi cu oamenii şi sper să îi conving că trebuie să voteze pentru o Românie mai bună”, a mai spus Ancuţa Belu.