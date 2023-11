Primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi: „Nu am stat pe Facebook, am înroşit telefoanele”

Aşa cum toată lumea ştie, sfârşitul săptămânii trecute a fost unul crunt pentru tot judeţul Constanţa din cauza furtunii care a făcut ravagii.După ce lucrurile s-au mai calmat, primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi, a ţinut să adreseze un mesaj pentru toţi concetăţenii săi, cei care îl laudă, dar şi cei care îl critică.„Acum, că mare parte dintre cetățeni au curent, aș dori să fac câteva precizări. În primul rând, am făcut tot ce era omenește posibil să aveți curent. După pana generală de sâmbătă, cei care au avut curent (o parte sâmbătă seara, alta duminică) au avut pentru că noi, prin societățile contractate, am intervenit. Noi. Și legal nu aveam voie, să știți. Nici obligație, evident. Oamenii de la gospodărie și-au riscat viața tăind copaci căzuți peste firele în tensiune încă. Societatea care se ocupă de mentenanța iluminatului public a intervenit în rețeaua Enel pentru a reda iluminatul în rețeaua de consum casnic. Pentru cei care au rațiune, asta înseamnă multe. Da, nu am stat pe Facebook. Am înroșit telefoanele și am luptat pentru voi, depășindu-ne cu mult datoria, atribuțiile și reglementările. Știu, nu înseamnă nimic pentru nimeni. Dar totuși, acum că a trecut criza, repet că vă aștept pe toți cei care vreți să depuneți reclamații oficiale, sa le transmitem către Enel. Voi face public câte sesizări am primit. De asemenea, vă rog să înțelegeți că nu sunt Dumnezeu, nici nu dețin Enel. Oamenii ăia de la Enel sunt și ei înghețați pe un câmp undeva, și ei sunt doar oameni, luptând cu natura și cu un sistem mai mult decât deteriorat. Nu înțeleg de ce nu putem fi umani. Nu mai intru în detaliile postărilor de pe fb, pe care abia acum le citesc și mă îngrozesc. Mă limitez la a spune că am făcut tot ce am putut, am obținut tot ce se putea obține, riscând mai mult decât veți înțelege. De ce? Pentru că eu chiar iubesc comunitatea asta, așa cum e ea. Pe toți împreună și pe fiecare în parte”, a fost mesajul lui Florin Mitroi.