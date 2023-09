Primarul Iulian Tudorache, interesat de sistemele termice de stocare a energiei în comuna Crucea

Administraţia locală din comuna Crucea a fost reprezentată de către primarul Iulian Tudorache la Academia de Studii Economice Bucureşti, acolo unde a participat la un studiu de caz privind introducerea pompelor de căldură şi a sistemelor termice de stocare a energiei în comuna Crucea.„Azi (n.r. miercuri) am susținut comuna Crucea la Academia de Studii Econcomice București în cadrul Studiului de caz privind potențialul introducerii de pompe de căldură și a sistemelor termice de stocare a energiei pentru comuna Crucea din cadrul proiectului: The potențial for starting and developing a business for integrated technology based in heat pumps, thermal energy storage and smart control systems in order to enable the decarbonization in România. Finanțarea va fi făcută cu fonduri nerambursabile prin granturi norvegiene. Ne bucură și ne onorează colaborarea cu Academia de Studii Economice și sperăm că finalitatea să se constituie în finanțarea surselor de încălzire prin folosirea de pompe de căldură. Iar ca cercul să fie închis și complet finanțarea să cuprindă și producția necesară de curent electric”, a transmis Iulian Tudorache.