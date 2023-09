Președintele CJC Mihai Lupu: „Județul Constanța va avea un spital de pediatrie”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat marţi la o discuţie cu premierul Marcel Ciolacu şi cu vice-premierul Marian Neacşu în ceea ce priveşte construirea unui spital de pediatrie la Constanţa.Este vorba mai exact despre un corp nou construit în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa care va fi dotat cu aparatură de cea mai înaltă generaţie.„Ieri (n.r. marţi), în cadrul ceremoniei de semnare a contractelor de finanțare destinate achiziției de microbuze electrice pentru elevi, am avut o discuție cu primul-ministru al României, Marcel Ciolacu și cu viceprim-ministrul Marian Neacșu. Această discuție ne-a adus asigurări ferme că obiectivul atât de așteptat de comunitatea constănțeană va fi realizat, iar toate eforturile noastre nu au fost în zadar. Înainte de această discuție, eram pregătiți să argumentăm cu fermitate necesitatea continuării finanțării acestui proiect. Cu bucurie am constatat că acum există dorință și determinare din partea tuturor factorilor implicați să ducem acest proiect la bun sfârșit, în termenul asumat. Nu este de mirare că nu am primit nicio adresă oficială de la Guvernul României privind întreruperea finanțării acestui proiect. Așadar, continuăm demersurile pentru acest obiectiv, exact de unde le-am lăsat și în scurt timp vom desemna câștigătorul licitației pentru serviciile de proiectare și execuție.Județul Constanța va avea un spital de pediatrie! Este principala mea preocupare și am încredere că angajamentul în implementarea acestui proiect va fi asumat până la capăt de reprezentanții Guvernului României! Județul Constanța a fost mult timp neglijat în ceea ce privește investițiile majore și a fost condamnat la subdezvoltare, dar această situație se schimbă acum”, a declarat Mihai Lupu.