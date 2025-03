Primarul Mariana Gâju, despre activitatea ACoR. „Conduc delegaţia României şi sunt mândră de asta!”

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a fost recent premiată cu titlul de „Primar de şapte stele” cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România. În urma acestei distincţii primite, Mariana Gâju a ţinut să mulţumească tuturor pentru sprijin.Totodată, prezentă într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Mariana Gâju a explicat ce simte un primar când primeşte un asemenea premiu.„Asociaţia Comunelor din România este alcătuită din cele 2862 de comune ale României. Anul acesta a avut loc cea de-a 28-a sesiune a Adunării Generale. Sunt premiaţi primarii care se află la al şaptelea, al optulea şi al nouălea mandat. Înseamnă muncă împreună cu oamenii şi pentru oameni. Eu, alături de alţi trei colegi din judeţul Constanţa, ne aflăm la cel de-al şaptelea mandat. Înseamnă că ne-am bucurat la fiecare patru ani să dobândim votul locuitorilor comunelor noastre. Au fost şi critici, unii spunând că ne întâlnim toţi primarii să ne premiem între noi. Munca în administraţie locală va deveni ca o meserie. Aţi văzut ce înseamnă să munceşti şi să ai bucuria răsplatei. Exact ca un copil care este premiat la şcoală. Aşa ne bucurăm şi noi”, a declarat primarul comunei Cumpăna.Apoi, Mariana Gâju a dezvăluit cum ar trebui să arate activitatea Asociaţiei Comunelor din România la nivelul Uniunii Europene.„Asociaţia Comunelor din România are o delegaţie care este alcătuită din trei primari de comună din România, trei de muncipii şi şase preşedinţi de consiliii judeţene. Eu am condus în acest an delegaţia României. Te onorează această funcţie dar în acelaşi timp te şi obligă. Din punctul meu de vedere, prezentând la finalul lunii februarie la Bruxelles câteva dintre direcţiile pe care vom merge în acest mandat, am făcut foarte bine. În primul rând este direcţia de a susţine politica de coeziune pe care o dezbate Bruxelles-ul şi ea este cea care ne asigură finanţarea proiectelor de infrastructură mare. Invităm ministrul de finanţe dar şi pe premier să renegocieze transmiterea axelor de transmitere a banilor de la Uniunea Europeană. Am propus susţinerea pactului verde care se referă la curăţenia localităţilor în interior şi a mediului înconjurător, dar şi politica agrară comună, având în vedere subvenţiile care trebuie să fie date fermierilor. Supunem acest subiect tuturor europarlamentarilor români dar şi comisarului pe care îl avem la nivelul Uniunii Europene. Este firesc să ne intereseze ca specialiştii români să îşi pună în valoare munca. Vorbesc despre comunicarea directă între noi, românii, pentru români. România trebuie să susţină la Bruxelles comunităţile pe care le are. Este o provocare pentru mine să fiu preşedintele delegaţiei României”, a mai spus Mariana Gâju.Nu în ultimul rând, primarul a vorbit şi despre proiectele pe fonduri europene pe care le are în implementare la Cumpăna.„Toate proiectele din Cumpăna sunt prin fonduri europene. Proiectul de pietruire şi asfaltare drumuri, proiectul cu blocurile ANL, programul de digitalizare a administraţiei publice locale, proiectul pentru parcul fotovoltaic şi aşa mai departe. Toate sunt prin fonduri europene, chiar dacă sunt gestionate de ministere diferite. Avem în implementare toate aceste proiecte. Vrem să începem cu trotuarele, să le reparăm. Mai avem şi proiectul pentru staţii de încărcare pentru maşinile electrice. Vom avea patru la număr. Şi acestea tot prin fonduri europene sunt”, a explicat Mariana Gâju.