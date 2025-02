Primarul comunei Cumpăna, despre taxele şi impozitele locale: „Cetăţenii nu resimt o creştere majoră”

După aproape o lună şi jumătate care a trecut din acest an, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a ieşit public cu un scurt raport de activitate, cu prilejul participării la emisiunea „În slujba cetățenilor”, de la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a Trustului de presă „Cuget Liber”.Mariana Gâju a vorbit printre altele despre taxele şi impozitele pe care cetăţenii trebuie să le plătească în acest an.„Niciodată nu mi-a fost teamă sau ruşine să ies să dau raportul în faţa locuitorilor comunei Cumpăna. Este un an greu, un an al austerităţii, însă din punct de vedere al muncii nu este cu nimic diferit faţă de ceilalţi ani. Noi avem de fiecare dată munca şi proiectele noastre care ne angrenează încă de la constituirea bugetului de venituri şi cheltuieli. La finalul anului 2024 a trebuit să aprobăm în şedinţa consiliului local cuantumul taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2025. Aşa cum este ştiut, la Cumpăna, aceasta este baza constituirii bugetului de venituri şi cheltuieli. Locuitorii comunei Cumpăna, într-o lună de zile, nu au creşteri mari. Vorbim despre impozitele pe clădiri. Dacă în 2024 achitau 297 de lei, în acest an vor achita 327 de lei. De asemenea, la mijloacele de transport, proprietarul achita 240 lei în 2024. În 2025 creşterea este doar de 20 de lei. Vorbim şi de taxa de salubrizare. Aceea nu este decât 150 de lei pe an pe fiecare persoană. Această taxă este sub media pe care alte administraţii locale publice o impun. De aici am pornit şi avem de structurat achitările către bugetul statului, pentru că de acest lucru depinde obţinerea de certificate fiscale fără datorii, astfel încât să atragem noi proiecte. Vom aştepta ca în termen de 45 de zile să primim comunicările de la bugetul de stat cu sumele repartizate. Apoi trebuie să intrăm în linie dreaptă”, a declarat Mariana Gâju.Mai mult decât atât, Mariana Gâju a vorbit şi despre taxa de salubrizare pe care o au de plătit cetăţenii comunei Cumpăna în fiecare an.Primarul a spus că doar prin respectarea unor reguli clare comuna Cumpăna poate deveni o localitate mai curată.„Locuitorii comunei Cumpăna nu înţeleg întotdeauna că putem avea o comună curată doar atunci când ne achităm de datoria legată de taxa de salubrizare. Societatea Iridex este cea care a obţinut în cadrul licitaţiei efectuarea acestei operaţiuni în Cumpăna. Până acum aveam propria societate. Atunci colectam deşeurile şi le transportam la groapa de gunoi de la Costineşti. Ne obligă legea să transportăm la groapa de la Costineşti aceste deşeuri, dar să fie tratate. Din cauza traficului infernal din timpul sezonului estival, ajungeam foarte greu de la Cumpăna până la Costineşti şi înapoi. Un drum ne lua patru ore. Motiv pentru care, fără costuri exagerat de mari, am trecut la această formă. În luna ianuarie ne-am obişnuit unii cu ceilalţi, cu modalitatea de lucru. Trebuie să învăţăm să colectăm selectiv. Dacă cetăţeanul vrea să arunce o sticlă la gunoi, trebuie mai întâi să o spele şi apoi să o arunce, pentru că doar în acest mod poate fi tratată. Nu este nimic în plus faţă de ceea ce fac şi ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene. Trebuie să înţelegem că acest lucru ne ajută. Agenţii economici nu au primit la începutul lunii ianuarie pubele. Vor primi şi aceste persoane juridice aceste europubele, ca să nu se mai depoziteze gunoiul într-un mod haotic. Totul se face prin comunicare”, a mai spus Mariana Gâju.