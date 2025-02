Primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru a semnat contractul pentru construirea parcului fotovoltaic

Unul dintre proiectele importante pentru oraşul Murfatlar face referire la implementarea unui parc fotovoltaic care să ajute la economia energetică din localitate. De altfel, acesta este şi un proiect de suflet al primarului Gheorghe Cojocaru, care încă de anul trecut a făcut toate demersurile necesare pentru a fi posibilă apariţia parcului pe teritoriul oraşului pe care îl administrează.Recent, Gheorghe Cojocaru a anunţat că s-a semnat contractul de finanţare pentru această investiţie, procedură la care a luat parte şi ministrul Energiei, Sebastian Burduja.„La sediul Ministerului Energiei, împreună cu ministrul Sebastian Burduja am semnat un contract de finanțare pentru o investiție din Fondul de Modernizare și anume pentru construcția unui parc fotovoltaic pentru autoconsum pe unul din terenurile degradate ale orașului în suprafață de aproape un hectar. Prin semnarea contractului de finanțare vom putea produce energie electrică curată care va acoperi 100% din necesarul de energie pentru propriul consum ( de la iluminatul stradal, școli, grădinițe și alte clădiri administrative). Astfel vom reuși să ne reducem costurile cu utilitățile, iar banii economisiți vor putea fi folosiți pentru alte proiecte în orașul Murfatlar. Valoarea totală a proiectului este de 4.616.061 lei”, a declarat primarul Gheorghe Cojocaru.Mai mult decât atât, la finalul anului trecut Gheorghe Cojocaru anunţase un proiect la nivel internaţional care să facă din Murfatlar un oraş mai verde.Acum, acest proiect capătă contur, iar în termen de 30 de luni, cu o investiţie considerabilă, Murfatlar va apărea pe harta oraşelor verzi, astfel încât poluarea să fie redusă, spre zero.„Noi, Primăria Murfatlar anunțăm demararea Proiectului - Zone curate, străzi verzi și deschise - finanțat prin programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Acest proiect este implementat în parteneriat cu Municipiul General Toshevo – Bulgaria, U.A.T. Oraș Murfatlar - România, Consiliul Raional Taraclia – Republic Moldova și Consiliul Local Bolgrad - Ucraina. Partenerul principal al proiectului este Municipalitatea General Toshevo.Valoarea totală a proiectului este de 1.490.940,50 euro, din care 1.341.846,43 euro reprezintă suma finanțării de la Uniunea Europeană.Oraşul Murfatlar beneficiază de o finanțare în valoare de 414.134,68 euro, cu o cofinanțare de 10%, respectiv 41.413,46 euro. Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni. Conform proiectului, vor fi organizate trei seminarii, o tabără tematică de tineret, concurs foto online Bauhaus european și diverse acțiuni și inițiative de mediu. Vor fi pregătite și realizate patru studii de resurse naturale și planuri strategice de tip Municipiul Verde, și tipărirea unei Broșuri, Flora și Fauna. Apoi vom mai avea patru filme informative despre resursele naturale ale regiunilor şi un document strategic comun, Regiune Transnațională Verde. În plus proiectul își propune crearea unei zone verzi, de locuri de odihnă și spații de joacă pentru copii în Siminoc, str. Izvor. Suprafața totală a parcului este de 4.535 mp. După implementarea proiectului, ne așteptăm la o tranziție către orașe și municipii verzi, orientate către mediu, viabile economic și îmbunătățirea calității vieții populației”, a mai spus primarul din Murfatlar.