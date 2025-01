Mariana Gâju, la momentul bilanţului. „Comuna Cumpăna continuă să se dezvolte”

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, se află deja la cel de-al şaptelea mandat şi promite să finalizeze proiectele pe care le-a implementat în ultimii ani şi pe care încă nu le-a finalizat. Prezentă într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Mariana Gâju a vorbit despre realizările anului 2024, dar şi despre nerealizările pe care vrea să le elimine cât mai repede.„A fost un an cu bune, cu rele, cu împliniri dar şi cu nerealizări pe care nu trebuie să le acceptăm. Trebuie să avem tăria de a duce mai departe mai ales proiectele pentru care am întâmpinat multe obstacole de-a lungul anilor. Faptul bun a fost acela de a putea continua prin cofinanţare de la bugetul local, o cofinanţare care pe mine m-a costat foarte mult având în vedere că salariile colegilor mei au fost achitate cu întârziere, tocmai pentru a ne putea încadra în tranşele de cofinanţare a proiectelor pe care le implementăm pe teritoriul comunei. Fapta bună este că în comuna Cumpăna se construieşte, se dezvoltă durabil localitatea, având în implementare 19 proiecte, dar alte nouă sunt depuse în formă de studiu de fezabilitate pentru a putea fi analizate în vederea declarării eligibile pentru finanţare fie cu sursă europeană, dar şi de la nivelul ministerelor, acolo unde există încă aceste axe. Pietruirea şi asfaltarea drumurilor a fost făcută prin proiectul Anghel Saligny. S-au cuprins peste 7 kilometri de drum”, a declarat Mariana Gâju.Totodată, Mariana Gâju spune că noul mandat pe care l-a obţinut o responsabilizează, atât pe ea, cât şi pe colegii săi din primărie să continue ceea ce a început cu mulţi ani în urmă. Nu în ultimul rând, Mariana Gâju este interesată din toate punctele de vedere de părerea cetăţenilor care au votat-o, dar şi a celor care nu au votat-o.„Acest mandat reprezintă o mai mare posibilitate decât şi-ar imagina fiecare. Cu atât mai mult avem o responsabilitate eu, viceprimarul, consilierii locali, de a demonstra acelora care nu au avut încredere să mă voteze că noi am meritat, că noi nu facem politică decât o lună la patru ani, iar restul facem muncă de administraţie. Este demonstraţia pe care o facem an de an prin proiectele pe care le-am implementat. În afară de finalizarea acestui proiect de drumuri, toate acele proiecte prin fonduri europene de dotare cu mobilier a instituţiilor de învăţământ, toate acele proiecte care au îmbunătăţit reţeaua de supraveghere, s-au văzut. Avem 112 kilometri de tramă stradală şi nu putem momentan să le acoperim pe toate cu camere de supraveghere. Mai vorbim de reţeaua de iluminat, acolo unde am înlocuit lămpile vechi. Sunt proiecte care înseamnă un nivel de trai ridicat. Ne străduim de atâţia ani de zile să putem să finalizăm 64 de unităţi locative. Mă refer la apartamentele şi garsonierele din blocurile ANL pentru tinerii comunei Cumpăna. Acum am ajuns la faza de finalizare a utilităţilor. Suntem în perioada în care nu am reuşit până acum să semnez contractul de relocare a celor cinci staţii de pompare ape uzate, pe străzile din localitate în cartierul Radio Coastă, acolo unde Direcţia de Scurgere a apelor Pluviale trebuie să fie spre localitate, nu spre canal. Acum am reuşit să semnăm după doi ani de zile de luptă”, a mai spus Mariana Gâju.