Remus Negoi, despre activitatea sa din Parlament. „Ne concentrăm pe Sănătate, Educaţie şi Mediu”

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, îşi continuă activitatea în Parlamentul României şi, aşa cum ne-a obişnuit, periodic, îşi întocmeşte câte un raport de activitate. Remus Negoi a ţinut să explice cum a fost începutul sesiunii parlamentare pentru el şi ce realizări a avut.„Am început în forță această sesiune parlamentară cu audierea conducerii ANCOM şi aprobarea bugetului acesteia, dezbateri pe bugetul de stat și o inițiativă legislativă pe care am depus-o. În Comisia reunită a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru comunicații, tehnologia informației şi inteligenţă artificială am participat la dezbaterea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru anul 2025 și întocmirea unui aviz comun asupra proiectului de buget al ANCOM.De asemenea, am depus o inițiativă legislativă, împreună cu colegul meu, senatorul Ștefan Pălărie, prin care după cinci ani cadrele didactice care și-au rezervat catedra trebuie să aleagă: se întorc în învățământ sau continuă în funcția publică. După ce aleșii în funcții publice au blocat catedrele didactice decenii întregi, așa cum au făcut-o președintele Klaus Iohannis și fostul senator Crin Antonescu, blocarea posturilor de profesori zeci de ani trebuie să înceteze”, a transmis Remus Negoi.De asemenea, senatorul a vorbit şi despre o eventuală autostradă care ar putea fi construită în judeţul Constanţa dar şi despre modernizarea căii ferate dintre Constanţa şi Mangalia.„Am luat parte la dezbaterile din Comisiile de IT, Cultură și Buget unde au avut loc audierile pe bugetul de stat. L-am întrebat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dacă în bugetul pe anul 2025 au fost incluse sume pentru cele două proiecte care vizează județul Constanța și care au fost abandonate în ultimii ani: Autostrada A4 Sud și electrificarea căii ferate Constanța-Mangalia. Pe ministrul Economiei, Bogdan Gruia Ivan, l-am întrebat despre situația Șantierului Naval Damen Mangalia și dacă sunt sume cuprinse în bugetul pe anul acesta pentru redresarea acestuia. Având în vedere că situația șantierului a fost ignorată în ultimii ani, iar mulți dintre angajați sunt în șomaj tehnic sau vor fi disponibilizați, șansele unei soluții salvatoare sunt minime.În ceea ce privește bugetul de stat pe anul 2025, am depus mai multe amendamente care vizează proiecte pentru județul Constanța. Printre acestea se numără: Alternativa Techirghiol – Autostrada A4 Sud Agigea – Mangalia primii 10 km, studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru Drum Expres Constanța – Tulcea, studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru Calea ferată comercială Constanța Sud – Valul lui Traian, electrificarea şi modernizarea liniei de cale ferată Constanța – Mangalia”, a mai spus Remus Negoi.Totodată, senatorul constănțean a vorbit şi despre alte proiecte cum ar fi construirea unor pasarele în judeţ sau a unor unităţi medicale pentru urgenţe.„De asemenea, am depus două amendamente care se referă la construirea unor pasarele pietonale peste DN 39 în Agigea și Tuzla. În plus, am avut amendamente pentru construirea unor unități medicale pentru urgențe 24h/24h în Techirghiol și Ovidiu. Printre amendamentele pe care le-am depus se mai numără construirea Teatru Național în municipiul Constanța și a Muzeului Multietnic din Dobrogea la Constanța, promenada Mării Negre și amenajarea unui dig de protecție împotriva inundațiilor în comuna Ghindărești. În urma discuțiilor din comisii și a dezbaterii din camerele reunite ale Parlamentului, toate amendamentele pe care le-am depus au fost respinse de PSD, PNL și UDMR.USR a avut în total 401 amendamente prin care să fie stopată risipa din banul public și să fie alocate, în schimb, fonduri pentru domenii esențiale, precum Educație, Sănătate și Mediu, dar și pentru susținerea antreprenorilor și a categoriilor sociale vulnerabile”, a explicat senatorul.