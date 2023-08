Revine Victor Ponta în PSD? Ce spune acesta despre întoarcerea la fostul partid

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus de colegii mei din Pro România pentru ceva ce cred că am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi, şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp, PSD, nu oficial, dar într-un fel, şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe, însă, chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună «Măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea». Dacă o vor face, şi eu, şi colegii mei din Pro România vom fi foarte bucuroşi”, a declarat Victor Ponta, potrivit news.ro.







Întrebat dacă ar fi pregătit să revină în PSD, dacă partidul şi-ar recunoaşte greşeala, Victor Ponta a răspuns: „Dar nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschiderea”, a completat fostul premier.





Victor Ponta a fost preşedintele PSD în intervalul 2010-2015 şi co-preşedinte al USL împreună cu Crin Antonescu. Ponta a fost premier din luna mai a anului 2012 şi până în noiembrie 2015, atunci când a demisionat din funcţie, pe fondul presiunii societăţii civile, după tragedia de la Colectiv.





În luna iunie a anului 2017, Ponta a fost exclus din PSD, după ce formaţiunea condusă la acea vreme de către Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic prim-ministrului de la acea dată Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze din funcţie şi l-a numit pe Victor Pont ca şef al Secretariatului General al Guvernului. În anul 2018, Victor Ponta a înfiinţat partidul Pro România în care s-au înscris atunci mai mulţi social-democraţi nemulţumiţi de felul în care a condus Liviu Dragnea PSD.





Fostul premier Victor Ponta, în prezent consilier al premierului Marcel Ciolacu, a vorbit luni despre o eventuală întoarcere în politica mare, mai exact despre revenirea în PSD, partid din care spune că a fost exclus pe vremea lui Liviu Dragnea.