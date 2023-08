Liga Naţională de Rugby, etapa a doua: CS Năvodari a cedat în duelul cu Rapid Bucureşti

În cadrul celei de-a doua etape a Ligii Naţionale de Rugby, Grupa C, pe stadionul „Olimpia” din Bucureşti, CS Năvodari a întâlnit pe Rapid, alb-vişinii reuşind să obţină prima lor victorie de la reînfiinţare.Prima repriză a stat sub semnul echilibrului, iar gazdele au încheiat cu un uşor avantaj, 28-22, după care s-au distanţat în partea secundă, câştigând cu scorul de 52-25. 7-3 a fost raportul eseurilor, Rapidul trecându-şi astfel în cont şi punctul bonus ofensiv.Pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu şi Virgil Năstase), puncte pe tabelă au pus Codrin Bercu, Mihai Comănici, Marian Niţă - câte un eseu şi Antonio Savu - o lovitură de pedeapsă şi două transformări.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: Grupa A: CSM Ştiinţa Baia Mare - CS Politehnica Iaşi 68-3, RC Gura Humorului - CS Ştiinţa Petroşani 57-5; Grupa B: CSA Steaua Bucureşti - CSU ELBI Cluj 66-21, CSM Bucovina Suceava - CSM Galaţi 9-27; Grupa C: SCM Timişoara - CS Dinamo Bucureşti 45-50.Etapa viitoare (sâmbătă, 26 august), de la ora 13.30, CS Năvodari va juca, pe teren propriu, cu SCM Timişoara.