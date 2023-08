Constănţeanca Ebru Bolat, obiectiv ambiţios: calificarea la JO de la Paris 2024

E vară, e soare, suntem la mal de mare. E timpul pentru întrecerile nautice şi, dincolo de regate şi campionate, Constanţa are o sportivă de top ce vizează calificarea la JO de la Paris 2024: Ebru Bolat, componentă a secţiei de yachting a CSM-ului.Constănţeanca Ebru Bolat este, la ora actuală, cea mai valoroasă sportivă din yachtingul românesc. Multiplă campioană naţională, dublă campioană europeană şi vicecampioană mondială de juniori, Ebru Bolat are un obiectiv ambiţios: calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris.Drumul e lung şi, până să îşi vadă visul împlinit, constănţeanca a reprezentat cu mândrie ţara noastră la Allianz Sailing World Championships Hague 2023, fiind singura româncă prezentă la competiţia din Olanda.„Prima escală în drumul spre Jocurile Olimpice Paris 2024, un Campionat Mondial special care include toate clasele olimpice într-un singur eveniment, organizat la fiecare patru ani”, a explicat sportiva de la CSM Constanţa.XXXÎn perioada 25-27 august, sub egida Federaţiei Române de Yachting, la baza nautică a Universităţii Maritime Constanţa - Secretariatul Campionatului Naţional Dinghy 2023, vor fi organizate un seminar pentru ofiţeri de cursă naţionali, urmat de examen, şi un alt examen, rezervat judecătorilor naţionali.Anterior celor două testări, se desfăşurase examenul online pentru obţinerea certificatului de reguli de cursă pentru veliere.