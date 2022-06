Yachting, jocuri marinăreşti şi multă voie bună, la Festivalul Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă

Cea de-a patra ediţie a Festivalului Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă, organizat de Clubul Nautic Român şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa prin Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în colaborare cu Primăria Techirghiol şi Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, se va desfăşura, în perioada 3-5 iunie, la baza nautică din Techirghiol.Eveniment din sfera sportului pentru toţi, Festivalul Naţional al Sporturilor Nautice şi pe Plajă promovează un stil de viaţă sănătos, socializarea, consolidarea lucrului în echipă, voluntariatul şi practicarea sporturilor nautice, informează prof. univ. dr. Ionel Melenco, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) Constanţa.„Vor fi organizate cursuri de iniţiere şi competiţii conform programului la următoarele discipline sportive: yachting, windsurfing, stand up paddle, caiac, jocuri marinăreşti, volei, rugby, handbal şi fotbal - pe plajă, unele dintre concursuri fiind organizate sub formă de ştafete sau trasee utilitar aplicative.Vor fi susţinute ateliere pentru popularizarea unor programe de fitness şi mişcare precum zumba, yoga, wakeboard, dar şi concursuri de masaj şi neuromotricitate. Fiecare zi de concurs se va încheia cu festivităţi de premiere şi petreceri pe plajă la foc de tabără.Pe baza experienţei acumulate la ediţiile anterioare, ne aşteptăm ca peste 300 de concurenţi să ia startul la probele sportive”, a declarat prof. drd. Andreea Mihăescu, cadru didactic asociat FEFS.Iată programul evenimentului: vineri, 3 iunie: ora 10.00, festivitate de deschidere, ora 10.30: morning fitness, ora 11.00: şedinţe tehnice, ora 11.30: volei pe plajă / iniţiere yachting, ora 12.00: iniţiere caiac, ora 14.00: competiţie caiac, ora 16.00: rugby tag / traseu utilitar aplicativ-jocuri marinăreşti, ora 19.30: festivitate de premiere, ora 20.00: beach party; sâmbătă, 4 iunie: ora 10.00: zumba, ora 10.30: şedinţe tehnice, ora 11.00: concurs de masaj / iniţiere SUP / fotbal pe plajă, ora 13.00: concurs SUP, ora 14.00: concurs de neuromotricitate, ora 15.00: atelier wakeboard, ora 16.00: cursa Techir (traseu aplicativ), ora 19.30: festivitate de premiere, ora 20.00: beach party; duminică, 5 iunie: ora 10.00: morning gym, ora 10.30: şedinţe tehnice, ora 11.00: regată yachting / handbal pe plajă, ora 12.00: iniţiere windsurf, ora 16.00: concurs windsurf, ora 18.00: festivitate de premiere şi închiderea festivalului.XXXCupa „Nava Şcoală Mircea” a deschis sezonul competiţional de yachting pe lacul Siutghiol.La categoria Optimist băieţi mari şi mici, podiumul întreg a fost ocupat de sportivii Nautic Yachting Club: Eric Ion, Costa Verioti, Paul Iliescu, respectiv Noah Kaunz, David Kaunz şi Tudor Neagu.„Felicitări tuturor şi un sezon cu rezultate cât mai frumoase!”, au transmis reprezentanţii Nautic Yachting Club.Foto: Facebook / Andreea Mihăescu