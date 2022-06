Nicolae Ciucă, mesaj de Ziua Copilului: "Educaţia este cel mai frumos dar pe care li-l putem oferi!"

Prezentăm integral mesajul premierului Nicolae Ciucă de Ziua Copilului:







”Le spunem astăzi la mulţi ani copiilor, ştiind, ca adulţi, că Educaţia este cel mai frumos dar pe care li-l putem oferi!



Accesul la educaţie – a spiritului şi a minţii, a discernerii între bine şi rău, între adevăr şi minciună, - este sursă şi resursă pe care se va fundamenta adultul în echilibrul cu sine şi cu ceilalţi. Educaţia schimbă destine, consolidează societatea, dezvoltă naţiunea! Este temelia unui viitor mai bun.



Copiii de astăzi vor face faţă mai bine ca adulţi transformărilor sociale dinamice şi situaţiilor de viaţă mereu în schimbare dacă îi vom educa să fie deschişi noilor perspective, să accepte şi să respecte diversitatea, să fie solidari şi empatici.



Proiectul de ţară „România educată” pune fundamentul pe care construim România de mâine, deschis către toţi cei care vor să contribuie, cu responsabilitate, pentru a face posibilă punerea lui în practică.



În plus faţă de domeniile de studiu, acest proiect de ţară include competenţe care îi vor sprijini pe tineri să dezvolte gândirea critică, spiritul civic, să se adapteze mai bine în societate, să-şi însuşească competenţe digitale şi antreprenoriale. Viitorul aparţine programelor bazate pe inovare, implicare, creativitate şi învăţare continuă.



Tânărul de astăzi, adultul de mâine, are nevoie de această zestre pentru a performa într-un mediu din ce în ce mai competitiv, într-o societate inclusivă, modernă şi dinamică.



Ca adulţi, suntem tentaţi să privim cu nostalgie către această perioadă din viaţa noastră, păstrând în minte doar starea de graţie a copilăriei.



Din păcate, însă, pentru mulţi copii şi tineri din România, greutăţile încep prea devreme - fie că nu au familie, suferă de nenumărate lipsuri, nu pot merge la şcoală, au fost abuzaţi sau sunt nevoiţi să muncească pentru a supravieţui.



Mai ales pentru ei, suntem datori să intervenim pentru a le oferi şansa să trăiască într-o societate care le poartă de grijă, îi respectă şi le acordă oportunităţi egale.



Cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene, Guvernul lucrează îndeaproape la programe dedicate copiilor, o atenţie deosebită fiind acordată celor din categorii de risc. Iar rezultatele Programului Naţional "Din grijă pentru copii" şi progresele privind elaborarea planului de acţiune al “Garanţiei pentru copii” reconfirmă că a face din siguranţa, sănătatea şi accesul la educaţie o prioritate a Executivului înseamnă împlinirea unei datorii faţă de propriul nostru viitor.



În ultimii ani am trecut împreună prin pandemie, conflicte militare şi crize care şi-au lăsat amprenta asupra noastră şi a copiilor noştri. Astăzi, în ziua care le este dedicată, le mulţumim că există şi că ne bucură.



Iar zecilor de mii de copii ucraineni care astăzi învaţă, se joacă şi cresc în România, la adăpost de ororile războiului care le-a alungat familiile, să le oferim împreună alinarea noastră, solidaritatea şi garanţia că se pot dezvolta în siguranţă în ţara care şi-a deschis inima şi porţile pentru ei.



La mulţi ani, dragi copii! Bucuraţi-vă de copilărie şi descoperiţi lumea prin educaţie, bunătate şi empatie!”, a spus Nicolae Ciucă.