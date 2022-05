Constănţeanca Ebru Bolat, pentru prima oară în Flota de Aur, la Cupa Mondială de yachting

Ebru Bolat, sportiva din Constanţa cu aspiraţii olimpice la yachting şi aflată deja pe drumul calificării la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, a participat, recent, la o etapă de World Cup la Palma de Mallorca (Spania) - Trofeo Princessa Sofia, unde, pentru prima oară, a concurat în Flota de Aur, cea dintâi valorică.Deşi este o disciplină olimpică, yachtingul nu este un sport foarte popular în România, doar în Bucureşti şi la Constanţa activând câteva cluburi importante, dedicate atât juniorilor, cât şi seniorilor. Asta şi pentru că, similar tenisului, yachtingul este un sport destul de costisitor.Dar, chiar şi în aceste condiţii, mai răsare câte un talent, câte un copil muncitor, dornic de a face performanţă în întrecerile europene sau mondiale. Un astfel de exemplu este constănţeanca Ebru Bolat.„Pentru mine, a fost o premieră la Cupa Mondială de la Palma de Mallorca: prima oară în Gold Fleet după calificări, mândra că am reuşit să concurez cu cele mai bune fete din lume la acest moment, o experienţă pe care vreau să o am mereu de-acum încolo”, a declarat Ebru Bolat.La final, ea a ocupat locul 38 la Trofeo Princessa Sofia şi continuă cursa de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum au stat lucrurile la Palma de Mallorca?„În primele două zile de calificări cu vânt tare, între 20-30, chiar dacă m-am răsturnat în trei din cele patru curse, am reuşit totuşi să recuperez suficiente locuri cât să mă calific în Flota de Aur.În finale, am avut şi o zi cu vânt mai slab, dar şi zile cu vânt tare, aşa că la final am realizat că mai am mult de lucru la condiţia fizică.Sunt mulţumită de ceva progrese la starturi, dar mai am de lucru atât la pregătire tactică, tehnică şi fizică, unde sportivele de top şi-au arătat experienţa şi pregătirea”, a explicat sportiva din Constanţa.XXXRevenită din Spania, Ebru Bolat a avut câteva zile libere, apoi a revenit la antrenamente, pentru a pregăti următoarea etapă de Cupă Mondială: Allianz Regatta, în Ţările de Jos.„Obiectivul meu pe termen lung nu este însă doar calificarea, ci şi o medalie, la ediţia Jocurilor Olimpice din 2028, din Los Angeles. Pentru ca să îmi ating aceste obiective, mi-am construit o echipă tehnică de excepţie, avându-l ca antrenor pe britanicul Jon Emmett, un tehnician cu un palmares impresionant, inclusiv o medalie de aur cu o sportivă din China la Jocurile Olimpice din 2012 din Londra, psiholog sportiv, nutriţionist, preparator fizic, fizioterapeut şi am conceput un program de pregătire intensiv, un circuit de regate internaţionale unde pot să concurez împotriva celor mai bune sportive din lume, pregătire zilnică atât pe apă, cât şi pregătire fizică specifică permanentă.Este un drum lung şi greu, dar e drumul cel bun şi eu merg cu încredere, determinare şi ambiţie. Am reuşit deja atunci când nimeni nu credea că cineva din Romania poate învinge sportive din ţări în care yachtingul este un sport de masă, pot îndeplini şi acest nou obiectiv”, a mai spus sportiva.Ebru Bolat este dublă campioană europeană de junioare şi medaliată cu argint mondial la junioare.Foto: Facebook / Ebru Bolat