Cele mai mici emisii de CO2! TAROM, pe primul loc la SkyTeam Sustainable Flight Challenge

Compania TAROM a fost desemnată câştigătoare, pentru al doilea an consecutiv, la provocarea zborului sustenabil organizată de alianţa SkyTeam, zborul Bucureşti-Madrid şi retur, obţinând cele mai mici emisii de CO2, comparativ cu alte curse de distanţă mediu-curier.„Premiul se datorează, în principal, pasagerilor noştri şi echipei de peste 100 de colegi din TAROM care au eficientizat la maxim acest zbor. Este al doilea an consecutiv când echipa noastră câştigă premiul pentru cele mai reduse emisii de CO2 în SkyTeam Sustainable Flight Challenge. Mai important decât câştigătorii este, cred, mesajul pe care îl transmite întreaga provocare. Noi suntem printre cei care am demonstrat că se poate. Se poate să zburăm mai eficient, mai uşor şi mai bine organizat pentru a reduce semnificativ emisiile de CO2 în atmosferă”, a declarat Viorica Ursache, Safety, Security and Compliance Monitoring Manager TAROM.Provocarea SkyTeam este la a doua ediţie şi începe să devină rapid principalul eveniment pro-mediu organizat la nivel mondial în industria de aviaţie. În ediţia din 2023 a TSFC, au participat 22 de companii aeriene din întreaga lume. La categoria cel mai eficient zbor mediu-curier la care TAROM a fost desemnată câştigătoare, au participat 12 companii aeriene din Europa, Orientul Mijlociu, China şi America de Sud şi cu zboruri pe distanţe similare.