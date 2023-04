Marius Budăi: "De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne schimbăm obiceiul începând de anul acesta"

„Putem da timpul înapoi în urmă cu 33 de ani şi să vedem că de câte ori a fost PSD la guvernare, nu s-a vorbit de austeritate pentru populaţie. Nu traversăm o perioadă tocmai fericită, nu numai pentru România, pentru tot globul pământesc, dar mai ales pentru noi, că suntem la graniţa cea mai lungă cu Ucraina, unde avem un război nedrept şi suntem afectaţi de lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim soluţii. De PSD nu s-a legat niciodată vreo tăiere de venituri şi nu ne vom schimba obiceiul începând de anul ăsta sub nicio formă şi am spus foarte clar că o strângere a şurubului e necesară şi din partea statului, din solidaritate pentru cetăţeni”, a afirmat ministrul.





În context, el a reiterat faptul că a semnat un ordin privind reducerea consumului de combustibil la nivelul Ministerului Muncii, precizând că a cerut agenţiilor din subordine să amâne, acolo unde este posibil, achiziţiile de bunuri şi servicii, dar şi deplasările.





„La Ministerul Muncii, de ieri am semnat un ordin şi am redus cu 20% şi în unele locuri cu 30% chiar consumul de combustibil, studiem foarte bine şi am cerut agenţiilor din subordine ca acele achiziţii de bunuri şi servicii care mai suportă amânare, că necesitatea s-a demonstrat la construcţia bugetului, să fie amânate şi, de asemenea, deplasările atât interne, cât şi externe, acolo unde suportă să fie cuplate în ele, să fie amânate şi aşa mai departe”, a mai declarat ministrul Muncii.





