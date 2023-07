PSD doreşte o taxare specială pentru deţinătorii de piscine

Social-democrații ar dori o taxare specială în cazul companiilor care își exportă profiturile sub diferite forme, au indicat marți surse din PSD, dar și o impozitare specială a piscinelor.„Am dori o taxă pentru toți banii care se scot afară din țară. De exemplu pentru cazul în care unele companii își exportă profiturile în afara țării sub formă de consultanță”, au zis sursele din partid.PSD mai vrea o taxă de 1% pe clădirile rezidențiale care depașesc valoarea de 500.000 de euro și în care să fie cuprinse și piscinele.De cealaltă parte, liberalii propun măsuri precum creșterea taxei de licențiere pentru jocurile de noroc, majorarea accizelor la produsele alcoolice și la tutun, creșterea TVA la produsele care conțin zahăr, eliminarea scutirii de la plata CASS a angajaților din construcții.Coaliția de guvernare a discutat în ultimele zile despre măsuri de reducere a deficitului bugetar.Premierul Marcel Ciolacu spunea că săptămâna aceasta încep să se ia decizii. „Nu se va mări niciun impozit, nu vor fi introduse impozite noi, se va lucra exact pe ceea ce ne-am asumat în acest moment, nu eu, Marcel Ciolacu şi nici PSD nu am contribuit la proiectul PNRR dar este un lucru asumat de către statul român şi vom încerca să scoatem cât mai mult din excepţii”, a indicat acesta.