Stelian Ion, declaraţii oficiale după alegeri: "În ciuda rezultatului dezamăgitor, mergem mai departe"

Constănţenii au ieşit, duminică, la vot. Stelian Ion face, în aceste momente, declaraţii de presă în contextul alegerilor locale.







Reamintim că luni dimineață, în jurul orei 6.00, rezultatele indicau următoarele rezultate parțiale - Vergil Chiţac (29,06%), Stelian Ion (22.52%), Horia Constantinescu (22,14%).



















Stelian Ion: "Constanța a decis. Am văzut rezultatul. În ciuda rezultatului care pentru noi este dezamăgitor mergem mai departe. Ieri ne-am concentrat foarte mult pe apărarea fiecărui vot în secțiile de votare. Neregulile legate de procesul de vot au fost clare. Primarul a fost amendat. În număr destul de mare Constanța a ales să continue cu Vergil Chițac. Să continue împreună cu PSD aceste lucrări mărețe cu care ne spune că a dus orașul pe înalte culmi. Le mulțumesc celor care au fost alături de noi. Știu că ca sunt dezamăgiți și nu sunt puțini. Nu suntem nici suficient de mulți pentru a face acea schimbare pe care am dorit-o pentru Constanța. Vom vedea câți ani vom mai avea de șantiere, de spoială, de autorizații pe taluz și între blocuri, de terenuri vândute, de lipsă de respect la adresa constănțenilor. Vreau să mulțumesc presei că a reflectat în Constanța lucrurile reale. Constănțenii au ales să meargă cu Vergil Chițac. Este foarte important să spunem că în perioada următoare vom propune să continuăm în această formulă și să rămânem Uniți în Consiliul Local. Votul constănțenilor a fost pentru această alianță PSD PNL. Noi vom face opoziție cu toată forța. Aceasta caracatița va sufoca orașul nostru. Sunt tineri care ne spun că aleg să plece de aici. Nu vor să mai rămână. Au sperat că va veni schimbarea. Nu a venit. Este important să spunem că le mulțumim și familiilor noastre care ne-au suportat atâta vreme. Este un efort care se vede. Este important să mai vedem câteva lucruri. Există și o latură pozitivă în ceea ce privește rezultatul acestor alegeri. Avem primar la Ghindaresti, Mihai Vilcu. După o noapte de nesomn încearcă să își revină. O felicităm pe Niculina Ciobanu care a câștigat la Fântânele. Avem alte localități în județ unde colegii noștri au intrat in consiliile locale. La Tortoman, colegul nostru, Gabriel Cateliu, a pierdut la 7 voturi. Inexplicabil este pentru noi cum s-a putut pierde la Agigea. Este un primar agresiv, care abuzează de oameni. Sunt niște bandiți care fură viitorul nostru. Vom face o analiză foarte atentă cu privire la ce s-a întâmplat. Nu suntem perfecți. Eu simt că nu am făcut îndeajuns. Asta au decis constănțenii. Și vă mai spun ceva. Bine cu forța nu ai cum să faci. Vom vedea dacă în continuare vor exista aceste abuzuri. Noi suntem aici. Proiectul Constanța Contează pentru noi este esențial. Trebuie să construim o grădiniță, o școală, o creșă. Să facem trotuare în Compozitori. Putem face Parcul de la Spectrum. Avem atâtea proiecte. Trecem peste dezamăgirea aceasta. Mesajul nostru este și pentru cei care ne-au votat. Ne-au votat 21.000 de oameni. Vă așteptăm alături de noi. Vom face tot ce este omenește ca acest oraș să nu se scufunde. Încă visăm la un oraș mai frumos"