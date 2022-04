Vasile Dîncu, întâlnire cu ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov

S-a discutat despre modalitățile de continuare și intensificare a sprijinului pentru Ucraina.



„În marja reuniunii de la Baza Aeriană Ramstein, am avut o scurtă întrevedere cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apărării, prilej cu care am exprimat solidaritatea deplină a României cu Ucraina și am transmis disponibilitatea de avea un dialog constat și deschis ori de câte ori va fi necesar”, susține ministrul Apărării.

Ministrul Apărării Vasile Dîncu s-a întâlnit marți cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al apărării. Dîncu a participat la prima reuniune a Grupul Consultativ în domeniul Apărării privind Ucraina, găzduită în Baza Aeriană Ramstein de secretarul american al apărării Lloyd Austin.