Ziua Naţională a României, sărbătorită şi în comuna Cumpăna

„Ziua Națională a României este un prilej binecuvântat de a ne exprima mulțumirea către Dumnezeu pentru marele dar al libertății și unității naționale, precum și omagiul nostru de recunoștință adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri.



Astăzi (n.r. joi), cu ocazia aniversării a 104 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, este momentul readucerii în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională, pentru glia strămoșească botezată în râuri de sânge de eroi. După Basarabia și Bucovina, Ardealul, frumosul leagăn al poporului român, de unde au descălecat întâii voievozi ai țărilor românești, a votat la Alba Iulia unirea cu Regatul Român”, a spus Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.



Edilul din Cumpăna a continuat să explice care este însemnătatea acestei zile şi ce trebuie să simtă oamenii în legătură cu sărbătoarea tuturor românilor.





Este o sărbătoare care alină toate trupurile în care se respiră româneşte şi se vorbeşte aceeaşi limbă.



„Omagiul de recunoștință adus memoriei tuturor făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, precum și tuturor celor care au luptat pentru libertate, unitate și demnitate națională trebuie să fie astăzi izvor de inspirație și înnoire pentru viața noastră ca români patrioți. Să luptăm pentru idealurile Marii Uniri dacă vrem să fim veşnici, iar iubirea de moșie trebuie să crească în sufletele noastre generație de generație!



La mulți ani, iubită și binecuvântată Românie! La mulți ani, români!” , a concluzionat Mariana Gâju.





În comuna Cumpăna, conform tradiției, evenimentele dedicate Zilei Naționale au început încă de dimineață, Imnul Național răsunând mândru în centrul comunei! Au fost depuse coroane de flori în amintirea și cinstea eroilor neamului la cele trei monumente din localitate, moment urmat de o slujbă religioasă săvârșită de preoții comunei.Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, alături de copiii Grădinițelor „Sfânta Maria”, „Florilor”, „Paradisul Copiilor”, împreună cu membrii Ansamblului „Mugurașii Cumpenei”, dar și ai clubului „All in One Dance” au evoluat în cadrul spectacolului tematic „Mândru că sunt român”. Cântece, dansuri și poezii patriotice au răsunat pe scena Casei de Cultură din Cumpăna, emoția ajungând în inimile tuturor celor prezenți în sală! De asemenea, cu această ocazie, a avut loc și o extraordinară expoziție de pictură, cu lucrări ale elevilor liceului, sub îndrumarea profesorului Marian Vintilă. Seria evenimentelor a fost încununată de o Horă a Unirii la care nu au ezitat să se prindă toți ce simt românește!