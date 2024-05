Afecţiune dermatologică întâlnită în mod special în rândul copiilor mici

Cunoscută și sub numele de prurigo sau urticarie papulară, această afecțiune constă în papulo-vezicule pruriginoase, întâlnităîn special pe membre și trunchi. În general, boala apare în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între doi și șapte ani, predominant vara si toamna. În producerea bolii sunt implicate, uneori, reacții alergice la înțepăturile de insecte. Prurigo se manifestă sub forma unor papule (ridicături pe piele), de obicei cu un punct central, extrem de pruriginoase (mâncărime). De obicei, au dispoziție liniară sau sunt grupate.Prurigo este specifică copiilor mici şi se caracterizează prin noduli edemaţiaţi, de culoare roşie, cu mici vezicule în vârf umplute cu lichid. Sunt localizate în zona suprafesieră şi în zona maleolară şi prezintă mâncărime, senzaţia de arsură sau usturime, copilul devenind foarte agitat. În primii ani de viaţă, sistemul imunitar al copiilor nu este destul de bine dezvoltat astfel încât să apere organismul de afecţiuni, motiv pentru care sănătatea celor mici devine fragilă. Secretul stăpânirii unora dintre aceste afecţiuni este, însă, la îndemâna oricărui părinte, care printr-o alimentaţie corectă, îşi poate ajuta micuţul să treacă peste astfel de episoade de boală.Soluţia este valabilă mai ales în cazul unei afecţiuni supărătoare cum este prurigo, o formă de dermatită alergică. Dermatitele pot avea cauze ascunse. Dacă vorbim de adulţi, ele pot da mari bătăi de cap, pentru că au dintre cele mai ascunse cauze: virale, bacteriene sau chiar candidozice. La copii, cea mai frecventă formă de dermatită este de natură alergică şi uneori este confundată de părinţi cu binecunoscuta varicelă. Această reacţie poate fi produsă de alergenii alimentari, parazitari sau infecţioşi: ouăle, laptele de vacă, ciocolata, coloranţii sau infecţiile microbiene ca amigdalita şi otita.Dermatoza evoluează în perioade cu durata de 3-4 zile, cu leziuni în diferite etape de dezvoltare. În majoritatea cazurilor pruritul apare anterior leziunilor cutanate. Prurigo infantil poate să apară la copiii între cinci luni şi trei ani şi este condiţionat mai ales de sensibilizarea organismului copiilor la diferiţi alergeni de natură alimentară sau chiar medicamentoasă.„Prurigo este specifică copiilor sub trei ani şi se caracterizează prin noduli edemaţiaţi, de culoare roşie, cu mici vezicule în vârf umplute cu lichid. Sunt localizate în zona suprafesieră şi în zona maleolară şi prezintă mâncărime, senzaţia de arsură sau usturime, copilul devenind foarte agitat”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru. La adulţii sau copiii care sunt obezi, pliurile cutanate sunt accentuate, iar inflamaţia poate apărea sub pliurile abdominale, pliurile gâtului şi la încheieturile mâinilor. Aşadar, printre factorii de risc care nu ocolesc copiii se numără şi greutatea scăpată de sub control. Tratamentul constă în dieta fără proteine. Deşi tratamentul se prescrie în funcţie de fiecare pacient în parte de către medicul pediatru, de reţinut este faptul că boala nu trece fără o dietă adecvată. „Boala nu cedează decât după ce copilul primeşte o alimentaţie specifică acestei afecţiuni. Tratamentul constă de altfel, într-o dietă fără proteine şi medicamente antialergice. Adică mesele copiilor nu mai trebuie să conţină carne, lapte sau ouă”, a mai explicat dr. Gherghina Rizea