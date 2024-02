Afecțiuni care duc la umflarea buzelor

Umflarea buzelor, cunoscută în termeni medicali sub denumirea de edemul buzelor se caracterizează prin creșterea în volum a buzelor secundar acumulării excesive de fluide la acest nivel. Starea este determinată de numeroase cauze și poate fi însoțită de o varietate de manifestări clinice, în funcție de afecțiunea declanșatoare. Cel mai frecvent, umflarea buzelor este însoțită de durere, căldură locală, mâncărimea buzelor și scăderea sensibilității la acel nivel. Principalele afecțiuni care pot determina umflarea buzelor sunt reprezentate de următoarele aspecte patologice: dermatita alergică de contact, alergia alimentară, insuficiența cardiacă, insuficiența renală, acromegalia, cancerul de buze.Pe lângă aceste afecțiuni, umflarea buzelor mai poate apărea în urma traumatismelor locale (secundare chirurgiei orale, utilizării defectuoase ale instrumentelor dentare, consumarea alimentelor calde, condimentate, etc.), arsurilor solare, mușcăturilor de insecte și în sarcină. Cândbuzele se umflă din cauza unei alergii alimentare, persoana respectivă se va confrunta și cu alte manifestări clinice, precum edem al feței, edem lingual, diaree, grețuri, vărsături, crampe abdominale, prurit sau senzația de furnicătură în interiorul cavității bucale. În plus, printre manifestările clinice specifice acromegaliei se numără edemul feței și a buzelor, cifoza, astenia, durerea de articulații, îngroșarea vocii, cefaleea severă, tulburările vizuale, constipația etc.