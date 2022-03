Afinele, de mare ajutor la protejarea tractului digestiv

La rândul lor, legumele crucifere și cele cu frunze verzi se caracterizează prin faptul că au o concentrație mai mare de vitamine și minerale, cum ar fi calciul și fierul. În plus, aceste tipuri de legume conțin cantități semnificative de vitamina E, care protejează organismul de moleculele inflamatorii. Printre legumele cu frunze verzi puteți găsi: kale, broccoli, spanac, varză de Bruxelles. Un alt antiinflamator natural foarte puternic este ceapa, alături de care se regăsește usturoiul, un aliment antiinflamator care poate ajuta la prevenirea și tratarea diferitelor probleme de sănătate.





Inflamația poate face parte dintr-un proces de răspuns și/sau de vindecare inițiat de sistemul imunitar. Cu toate acestea, în momentul în care scapă de sub control și începe să apară frecvent, poate afecta calitatea vieții și poate provoca o mulțime de probleme de sănătate. Tocmai de aceea, este foarte important să consumați alimente antiinflamatoare pe care ar trebui să le includeți în dieta de zi cu zi. În general, problemele de inflamație din organism pot fi asociate și cu tulburări cardiace, obezitate, cancer și îmbătrânire. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, afinele sunt unul dintre alimentele antiinflamatoare care ajută la protejarea tractului digestiv. Ele sunt de ajutor și gingiilor, gurii, colonului, stomacului și sistemului cardiovascular. În plus, sunt delicioase și pot fi consumate cu ușurință în smoothie-uri, la micul dejun, etc. Totodată, nucile au o acțiune antiinflamatoare. În plus, protejează celulele pacienților aflați în situații de risc.