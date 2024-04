Alertă de la Organizația Mondială a Sănătății! Aproximativ un sfert din populația adultă globală, afectată

Aproximativ un sfert din populația adultă globală nu se angajează suficient în activitate fizică, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). În special în națiunile dezvoltate, sedentarismul se accentuează, influențat de joburi de birou, utilizarea excesivă a transportului motorizat și divertismentul digital.Sedentarismul este tot mai prezent în rândul tinerilor, cu peste 80% din adolescenți sub nivelul de activitate fizică recomandat. Un stil de viață sedentar înseamnă lungi perioade de inactivitate și puțină mișcare fizică, deseori asociate cu timp îndelungat petrecut în fața ecranelor.OMS specifică recomandări de activitate fizică săptămânală, după cum urmează:Copii și adolescenți (5-17 ani): Cel puțin 60 de minute zilnic de activitate fizică de intensitate moderată spre intensă, inclusiv exerciții care întăresc musculatura și oasele de cel puțin trei ori pe săptămână.Adulți (18-64 ani): Între 150 și 300 de minute de activitate fizică moderată sau 75-150 de minute de activitate intensă pe săptămână, plus exerciții de tonifiere a musculaturii de două ori pe săptămână.Adulți peste 65 de ani: Aceleași recomandări ca pentru adulții mai tineri, plus exerciții pentru echilibru și tonifiere, de cel puțin trei ori pe săptămână.Femei însărcinate și proaspete mame: 150 de minute de activitate moderată pe săptămână, dacă sunt apte medical.