Analize recomandate pentru identificarea riscului de ateroscleroză

Ateroscleroza este o boală cronică a vaselor arteriale, care se caracterizează prin îngroșarea și rigidizarea pereților acestora, cu îngustarea progresivă a diametrului lor, datorită depunerilor de colesterol. Tocmai de aceea, investigațiile precoce oferă posibilitatea prevenirii și instituirii tratamentului înainte de apariția aterosclerozei (obstrucția unei artere care asigură nutriția și oxigenarea unui organ sau țesut). Medicii spun că obstrucția poate determina atac cerebral, infarct miocardic, arterită obliterantă, afecțiuni care determină scăderea substanțială a calității vieții, incapacitate de muncă sau chiar invaliditate.Care sunt simptomele aterosclerozei? În primul rând, senzaţie de oboseală, durere în piept, ameţeală sau dureri de cap, picioare reci, durere în gambe la mers. În același timp, aceasta se asociază în producerea și dezvoltarea leziunilor vasculare: nivel crescut al lipidelor, fumat, hipertensiune arterială, sedentarism, diabet zaharat și stres. Pentru identificarea riscului de ateroscleroză se pot efectua următoarele analize medicale de laborator: colesterol total, HDL, colesterol LDL, colesterol direct LDL oxidat, trigliceride, fibrinogen, proteina C reactivă, proteina C reactivă ultrasensibilă etc. De precizat că fiecare parametru reprezintă un factor de risc independent, cu o semnificație aparte în dezvoltarea aterosclerozeiei. Analizele se efectuează dintr-o probă de sânge recoltată prin procedura standard de puncţie venoasă, după 10-12 ore de repaus alimentar.