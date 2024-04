Nutriția joacă un rol important în instalarea asteniei de primăvară

Primăvara aduce multă vitalitate în natură, iar la o primă vedere, este anotimpul în care ar trebui să fiţi plini de energie și gata să petreceţi mai mult timp afară. Cu toate acestea, pentru anumite persoane, trecerea la temperaturi mai calde și zile mai lungi poate aduce cu sine și o senzație de letargie cunoscută drept astenie de primăvară.Această astenie de primăvară se referă la cumulul de senzații de oboseală, letargie, iritabilitate și starea generală proastă care apare în momentul tranziției de la iarnă la primăvară, în special în lunile martie și aprilie. Cuvântul „astenie” îşi are originea în limba greacă (asthenos), prefixul însemnând „fără”, în timp ce „sthenos” semnifică „putere”. Prin urmare, astenie se poate traduce ca fiind fără putere. Potrivit dr. Teodora Oprea, cele mai comune simptome ale asteniei de primăvară includ: senzația de oboseală constantă și dificultatea de a vă trezi dimineața, lipsa motivației și a energiei, iritabilitatea și trecerea de la o stare la alta, dificultatea de a vă concentra și de a lua decizii, dureri de cap și dureri musculare. Alteori, însă, astenicii se confruntă cu schimbări în apetit care duc la luare sau scădere în greutate.„În cazul unei simptomatologii mai pronunțate, este posibil să nu fie vorba de o astenie de primăvară, ci de o depresie de primăvară, care este o tulburare afectivă sezonieră sau tulburare depresivă majoră cu cauze diferite și metode de tratament diferite. Aceste metode pot include psihoterapie și antidepresive, în funcție de gravitatea simptomelor și recomandările medicului tău. Cu toate acestea, cauzele exacte ale asteniei de primăvară nu sunt încă pe deplin cunoscute, dar s-au identificat câțiva factori care pot contribui la declanșarea acesteia. De exemplu, hormonii, tensiunea arterială și nutriția joacă un rol important când vine vorba de astenia de primăvară. Mai concret, atunci când zilele devin mai lungi se activează producția de serotonină dimineața, în timp ce încă se produce melatonina. Interacțiunea dintre acești doi hormoni cauzează o reacție ce conduce la oboseală”, a precizat medicul.În plus, temperaturile în creștere afectează și acestea funcțiile corpului crescând temperatura, dar și presiunea arterială. Atunci când se încălzește, vasele de sânge se dilată și presiunea arterială scade, conducând spre o stare de oboseală. De asemenea, din cauza faptului că majoritatea oamenilor nu au o dietă echilibrată pe timp de iarnă (prea puține fructe și legume) duce spre o lipsă de vitamine și minerale, ceea ce se traduce din nou în oboseală și letargie.Unele studii indică și faptul că alergiile sezoniere ar putea contribui la astenia de primăvară, alături de factori socio-culturali și psihologici. În cazul în care simptomele persistă sau se înrăutățesc, apelaţi la ajutorul unui medic. În plus, astenia de primăvară este cea mai comună manifestare, însă unele persoane se confruntă cu tulburări afective sezoniere majore, precum depresia de primăvară. În cazul acesteia tratamentul este diferit și necesită îndrumarea unui medic de specialitate. Dieta echilibrată este esențială, însă, pentru menținerea unei stări de sănătate bune, dar este cu atât mai importantă în momentele în care nu vă simțiţi bine. În ceea ce privește astenia de primăvară, există anumite alimente care pot contribui la restabilirea energiei și stării de bine. Acestea sunt: nucile, ciocolata neagră, ovăzul, gălbenușul de ou etc.