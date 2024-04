Apa infuzată ajută la eliminarea toxinelor din organism

În ziua de azi, apa infuzată este din ce în ce mai populară, multe femei folosind-o atât pentru hidratare, cât și pentru detoxifiere. Potrivit specialiștilor, este vorba despre apa în care au fost infuzate fructe, legume sau plante. Aceasta este aromată, fiind mai gustoasă decât apa simplă, însă totodată nu conține calorii, ceea ce înseamnă că nu vă sabotează dieta și eforturile pe care le depuneți pentru a slăbi. Se spune, însă, că apa infuzată are proprietăți benefice precum: fortificarea sistemului imunitar, eliminarea toxinelor din organism, îmbunătățirea dispoziției și nu numai. Foarte important este că ea stimulează eliminarea kilogramelor în plus. Se știe deja că hidratarea este extrem de importantă în menținerea ritmului alert al metabolismului, ceea ce înseamnă că apa infuzată vă va ajuta să ardeți caloriile într-un ritm accelerat. Mai mult decât atât, setea este adesea confundată cu foamea, ceea ce înseamnă că de multe ori aveți tendința de a ronțăi ceva atunci când vă este sete. De aceea, este recomandat să consumați apă infuzată în mod regulat, pentru a reuși să reduceți apetitul. În plus, hidratarea reglează tranzitul intestinal, combătând constipația.