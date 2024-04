Stilul de viață agitat poate provoca pierderea memoriei în rândul tinerilor

Tulburarea de memorie se caracterizează prin diminuarea funcției cerebrale și întreruperea procesului de transmitere a informațiilor către cortexul cerebral. La ora actuală, statisticile indică faptul că până la 85% dintre subiecții cu vârsta sub 50 de ani experimentează o formă de deteriorare a memoriei, cu o incidență semnificativă în rândul persoanelor sub 30 de ani.Această situație este asociată cu un risc crescut de dezvoltare la vârste mai înaintate a sindromului de demență, în special a bolii Alzheimer. Potrivit psihologului clinician Silviu Axelerad, disfuncția cognitivă este o tulburare care afectează procesele cognitive precum gândirea, memoria, raționamentul, învățarea, orientarea și capacitatea intelectuală, având potențialul de a influența abilitatea unei persoane de a funcționa eficient în viața de zi cu zi. „Există două forme distincte ale pierderii memoriei: acută și progresivă. Pierderea acută, denumită amnezie, survine brusc, de obicei ca urmare a unei boli acute sau a evenimentelor care perturbă procesele de memorie, în timp ce pierderea progresivă este caracterizată de o deteriorare graduală a funcției cognitive, adesea asociată cu afecțiuni degenerative ale sistemului nervos central. Amnezia acută se manifestă printr-o pierdere bruscă a memoriei și este frecvent asociată cu afecțiuni sau evenimente care influențează funcționarea normală a creierului. Dintre cauzele cele mai frecvente, putem enumera: accidentul vascular cerebral, anevrismul cerebral, migrena, epilepsia, depresia, anxietatea, insomnia, traumatismul cranio-cerebrale sau intervenții chirurgicale cerebrale, infecții (meningita, sifilis, HIV, boala Lyme), utilizarea anumitor medicamente, tratamente oncologice, deficiențe nutriționale, consumul de substanțe interzise (droguri) sau consumul de alcool”, a declarat specialistul. Aceste evenimente pot declanșa amnezia și pot fi, de asemenea, asociate cu tulburări de dispoziție sau delir. În cazul bolilor degenerative, deteriorarea funcționării cerebrale conduce la o pierdere progresivă a memoriei în timp. Această pierdere progresivă a memoriei este adesea asociată cu patologii precum demența cu corpi Lewy, boala Alzheimer, boala Parkinson, boala Huntington, scleroza multiplă sau chiar tumori cerebrale.Tinerii din societatea contemporană se confruntă tot mai des cu tulburări de memorie, denumite și disfuncții cognitive, cu adevărat o problemă în creștere, în rândul lor. De la stres, lipsa somnului, alimentația necorespunzătoare și presiunea academică sau presiunea locului de muncă, mulți tineri se confruntă cu tulburări de memorie. Radicalii liberi produși în organism, în special în situații de stres, pot deteriora neuronii și afecta memoria, a subliniat psihologul.Conform cercetărilor recente, începând cu vârsta de 20 de ani, se observă o deteriorare a celulelor nervoase, cu o pierdere estimată de aproximativ 3.000 de celule cerebrale în fiecare zi, fără să fie înlocuite. Factorii externi și radicalii liberi au un rol în această degenerare, afectând memoria și calitatea vieții la tineri.În cazul tinerilor, declinul memoriei poate fi cauzat de radicalii liberi, produși în timpul metabolismului normal, care afectează în special țesuturile bogate în grăsimi, precum creierul. Stilul de viață agitat și consumul de alimente toxice cresc producția de radicali liberi, deteriorând neuronii și afectând memoria, mai ales în situații de stres sau lipsă de somn. Pe lângă asta, tulburările de memorie la tineri pot fi atribuite și depresiei, anxietății, stresului și factorilor de mediu, care afectează direct funcția cognitivă, determinând un declin treptat al memoriei. Acesta este motivul pentru care este foarte important să se inițieze tratamentul în funcție de cauza identificată, pentru a preveni deteriorarea memoriei. În plus, modificările stilului de viață sunt esențiale, cu accent pe exerciții fizice și diete echilibrate.