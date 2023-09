Obiceiurile la care trebuie să renunți pentru a avea o memorie sănătoasă

Media generală de viață a populației la ambele sexe a crescut în ultimul timp în România. Pentru o bună calitate a vieții, memoria reprezintă un element esențial. Iar declinul ei are un caracter inevitabil, fiziologic, însă poate fi, în mod cert, atenuat. Specialiștii fac precizări importante în ceea ce privește o activitate cognitivă eficientă, care ne ajută să ne menținem memoria într-o stare bună.O dietă sănătoasă, solicitarea continuă a memoriei, exercițiile fizice regulate, renunțarea la fumat și alcool duc la încetinirea declinului cognitiv.În plus, cercetătorii au concluzionat că adoptarea unui stil de viață sănătos a fost asociat cu o scădere mai lentă decât media a memoriei pe parcursul unui deceniu. Memoria suferă un declin pe parcurs ce oamenii îmbătrânesc. Principalii factori care afectează memoria mai includ, de asemenea, și bolile cronice. Totuși, puține studii s-au concentrat asupra impactului stilului de viață asupra memoriei. Iar studiile care au fost realizate nu au luat în considerare interacțiunea dintre un stil de viață sănătos și riscul genetic.Pentru a investiga problema, realizând o evaluare pe parcursul a 10 ani, oamenii de știință au cooptat mai multe persoane pe care le-au supus unor teste neuropsihologice. Aceștia au folosit metoda Mini–Mintal State Examination, pentru a evalua funcția cognitivă globală. Iar funcția memoriei a fost evaluată folosind testul de învățare verbală auditivă a Organizației Mondiale a Sănătății/Universitatea din California – Los Angeles.Criteriile studiului au constat în: frecvența exercițiilor fizice, fumatul, dieta, activitatea cognitivă și contactul social. Prin analiza acestor aspecte, specialiștii au constatat că participanții din grupurile cu un stil de viață sănătos mediu și bun au înregistrat un declin mai lent al memoriei pe an de vârstă crescuta, dieta sănătoasă având cel mai puternic efect protector asupra memoriei. De asemenea, participanții la studiu cu un stil de viață sănătos au avut aproape 90% și respectiv 30% mai puține șanse de a dezvolta demență sau deficiență cognitivă ușoară, comparativ cu cei cu un stil de viață nesănătos.Trebuie menționat că analiza s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, iar concluziile lui pot avea valoare statistică. Ele ne pot implementa ideea că trebuie, în primul rând, să avem grijă de factorii ce se pot modifica în stilul nostru de viață și să evităm să dăm vina pe condițiile genetice, care nu constituie întotdeauna un element esențial.