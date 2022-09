„Tot ce trebuie să faceţi este să vă examinaţi sânii în fiecare lună, prin autopalpare (după 7-14 zile de la prima zi a menstruaţiei). În cazul descoperirii unei leziuni, este necesară prezentarea de urgenţă la un medic specialist ginecolog. Semnele care ar trebui să vă atragă atenţia sunt: nodulii, denivelările, modificările de formă, simetrie sau culoare (aspect de coajă de portocală). De asemenea, trebuie avute în vedere modificările formei mamelonului (mameloane întoarse înăuntru), secreţiile, sângerările şi vasele de sânge vizibil modificate. În plus, se recomandă un screening periodic imagistic”, recomandă dr. Tudora Marinescu.



În cazul apariţiei unei leziuni, este indicată şi efectuarea unei ecografii mamare, mamografii sau RMN.



„Totuşi, diagnosticul definitiv se face numai histopatologic”, a adăugat dr. Tudora Marinescu.





Cancerul de sân este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer în rândul femeilor. An de an, la nivel mondial, milioane de paciente noi sunt diagnosticate, iar un număr de circa 571.000 dintre ele mor din cauza acestei boli. În ţara noastră, în jur de 8.900 femei dobândesc această patologie anual.Potrivit dr. Tudora Marinescu, medic specialist în obstetrică-ginecologie, cancerul de sân are o rată mare de vindecare dacă este depistat la timp.