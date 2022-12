Ce tip de carne trebuie să consumați ca să nu vă îngrăşați

Această carne are mai puțin de două grame de grăsime la 100 grame de produs. Din acest motiv, valoarea sa calorică este foarte scăzută, având doar 106 calorii la 100 grame. În ceea ce priveşte iepurii, trebuie să faceţi diferența între iepurele sălbatic și cel domestic, deoarece acesta din urmă tinde să aibă mai multă grăsime și să ofere mai multe calorii. Ca și alte cărnuri albe, oferă vitamina B, fier, zinc, magneziu, potasiu și fosfor. În plus, are un conținut scăzut de sodiu, deci este utilă pentru controlul și prevenirea hipertensiunii arteriale. Fără îndoială, puiul este carnea preferată a multora. În plus, există multe preparate din carne de pui, mai ales din piept, care conține proteine de înaltă calitate, vitamine solubile în apă și foarte puține calorii.





Carnea este bogată în proteine și săracă în carbohidrați, în timp ce cantitatea de grăsime variază în funcție de animal și de partea consumată. Vă interesează ce tip de carne nu îngrașă? Cărnurile cu mai puțină grăsime provin de la păsări. Cu toate acestea, există și alte specii de animale a căror carne este săracă în lipide. De exemplu, carnea de cal este una dintre cărnurile roșii cu cea mai mică proporție de grăsime, deoarece conține doar un gram la 100 grame de produs. Conținutul caloric este mai redus decât în cazul cărnii de porc, pui și vită. În plus, carnea de cal conține mulți nutrienți, precum proteinele. Apoi, prepelița aparține speciilor de păsări migratoare mici. Se adaptează bine la climatele temperate sau calde ale lumii tropicale sau subtropicale. Specialiștii susțin că o porție de prepeliță asigură 85% din aportul recomandat de proteine pentru un bărbat adult.