Ceaiul de banane îmbunătățește calitatea somnului și calmează sistemul nervos

Ceaiul de banane este o băutură care se poate prepara simplu, cu ajutorul a câteva ingrediente. Împreună cu gustul caracteristic, profilul său nutritiv poate îmbunătăți mai multe aspecte ale sănătății generale. În primul rând, susțin specialiștii, ceaiul de banane poate îmbunătăți sănătatea inimii, sprijină sănătatea oaselor, poate avea efecte benefice asupra calității somnului și susține sănătatea vederii. Această băutură conține substanțe nutritive solubile în apă, cum ar fi: magneziu, mangan, cupru, potasiu și vitamina B6. Ca urmare, îmbunătățește mai multe aspecte ale sănătății, precum: digestia, funcțiile inimii și imunitatea. În plus, nu are proprietăți antioxidante puternice, deoarece multe substanțe vegetale din compoziția sa se distrug în timpul preparării.







Persoanele cu diabet pot consuma ceai de banane, deoarece are un conținut scăzut de zahăr. În același timp, băutura este foarte benefică în îmbunătățirea calității somnului și în calmarea sistemului nervos. Totodată, conține niveluri ridicate de dopamină, serotonină și triptofan, substanțe benefice pentru reglarea ritmului cardiac și obținerea unui somn mai bun. Proprietățile sale medicinale vă pot ajuta și să scăpați de kilogramele în plus. Ceaiul de banane poate sprijini procesul de slăbit datorită cantității mari de fibre prezente în compoziția acestuia. Are nevoie de mai mult timp pentru a fi digerat și a menține senzație de sațietate pentru o lungă perioadă de timp.