Consumul de pălămidă are efect benefic în carențele de calciu și vitamine

Pălămida, ca plantă medicinală, este toxică pentru plantele în jurul cărora crește, deoarece se hrănește cu nutrienții acestora, însă pentru corpul uman are numeroase beneficii. Ca leac, aceasta este folosită aproape în întregime. Frunzele pălămidei sunt bogate în vitamina C, planta fiind utilizată și în tratamentele cosmetice, cum ar fi cremele, împrospătând tenul. Ca leac, susţin specialiştii, poate fi folosită integral. Atât rădăcinile, tulpinile, cât și frunzele conțin potasiu, dioxid de siliciu, manitol și flavonoide. Frunzele pălămidei pot fi consumate în salate, supe sau alte mâncăruri, la fel ca și spanacul, acestea conținând o concentrație mare de vitamina C.Beneficiile plantei constau în vindecarea infertilității și a potenței, refacerea musculaturii corpului și recuperarea unor țesuturi sau funcții vitale ale corpului uman. Pălămida este benefică și în tratamentele cosmetice, împrospătând tenul și îmbogățind producția de colagen la nivelul pielii. Consumul acesteia are efect benefic asupra corpului în carențele de calciu și vitamine. De asemenea, este benefică și în lupta infecțiilor pulmonare sau osoase. Totodată, ceaiul din pălămidă are multiple beneficii, elimină chisturile, polipii, ajută la căderile de calciu și ajută la refacerea mușchilor întorși de la efort. Planta nu are efecte adverse, însă poate produce iritații sau inflamații în cazul infuziei.