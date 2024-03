Ecografia de părți moi poate fi solicitată şi pentru analizarea afecțiunilor pielii

Ecografia de părți moi este o investigație imagistică efectuată cu ajutorul ultrasunetelor, neiradiantă, non-invazivă, care nu necesită sedare și se adresează tuturor vârstelor. Investigaţia pune în evidență straturile superficiale de țesuturi: tegument și țesut adipos subcutanat (piele și grăsime); mușchii; organele superficiale: ganglionii, glandele salivare și glandele parotide; diferite tipuri de hernii abdominale. Aceasta poate fi solicitată de medic în urma consultului clinic, când pacientul prezintă la nivelul tegumentului: formațiuni nodulare (chisturi, abcese), inflamații și infecții localizate la piele, contuzii, hematoame; la nivelul țesutului subcutanat - mase tumorale (lipoame, chisturi, abcese etc.), ganglioni, hematoame, hernii; la nivelul mușchilor - mase tumorale, rupturi musculare sau fisuri musculare, chisturi etc.Uneori, susţin medicii, acest tip de ecografie este indicată pentru diagnosticarea corpurilor străine (așchii de lemn, de sticlă) sau suspiciuni de hernii de perete abdominal, eventrații postoperatorii, granuloame de fir sau seroame după intervenții operatorii etc. Alteori, moi poate fi solicitată de pacient pentru diverse afecțiuni ale pielii, pentru descoperirea unei formațiuni nodulare la nivelul tegumentului sau în profunzimea țesutului adipos pe care o simte la palpare, după traumatisme locale, când există suspiciunea de sângerare locală (hematom) sau corpuri străine şi nu numai. În ultimii ani, ecografia de părţi moi a devenit una dintre cele mai utilizate metode imagistice, datorită acurateței diagnosticului, a ușurinței disponibilității și a rapidității cu care poate fi efectuată. În plus, oferă informații vitale privind tipul de nodul (formațiune, masă tumorală) în sensul benignității sau malignității acestuia.