Fumatul contribuie la apariția de pungi sub ochi

Nimănui nu îi plac pungile sub ochi. Nu vă panicați, pentru că în ziua de azi există o mulțime de trucuri la care puteți apela pentru a le estompa. Specialiștii recomandă folosirea feliilor de castraveți, legume care au proprietăți antioxidante și stimulează retragerea lor. Așadar, tăiați câteva felii de castravete și puneți-le pe ochii închiși, apoi lăsați-le să acționeze timp de 15 minute. Pentru a potența eficiența acestui remediu, folosiți castravetele după ce l-ați ținut la frigider. De asemenea, se pot folosi cojile de cartofi. Tot ce trebuie să faceți este să le răsuciți, ținându-le la frigider cel puțin o oră, apoi așezați-le pe ochi, unde le lăsați așa aproximativ 20‑30 de minute. Totodată, apa rece stimulează constricția vaselor de sânge din jurul ochilor, ceea ce scade cantitatea de lichide din jurul ochilor, combătând inflamația din această zonă. Folosiți, deci, comprese cu apă rece pentru a scăpa de pungile de sub ochi. În plus, fiți atenți și la alcool, întrucât acesta poate deshidrata organismul și poate provoca inflamarea pielii. În ceea ce privește fumatul, este important de știut că afectează circulația sângelui și degradează colagenul, contribuind la apariția de pungi sub ochi, deci renunțarea la fumat poate avea beneficii semnificative pentru sănătatea pielii tale, pe lângă multe alte efecte benefice.