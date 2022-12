Genunchiul umflat poate însemna că suferiți de chistul Baker

Chistul Baker sau chistul popliteu este o acumulare anormală de lichid articular sau lichid sinovial în partea din spate a genunchiului. În acest loc, se formează o umflătură care provoacă uneori un oarecare disconfort. Dacă genunchiul nu funcţionează corect sau are o problemă, se produce mai mult lichid sinovial, acest proces fiind cunoscut sub denumirea de efuziune articulară. Specialiștii doc.ro susțin că excesul de lichid se acumulează şi dă naştere chistului Baker. Acesta se formează în spatele genunchiului, într-o zonă cunoscută din punct de vedere tehnic sub numele de fosă popliteală. În general, acest chist se formează din cauza producţiei în exces de lichid sinovial, care este des întâlnită atunci când există o problemă cu genunchiul.

Acest lucru se poate întâmpla la orice vârstă, aşa că trebuie să acordaţi întotdeauna atenţie problemelor articulare. În cazul tinerilor, problema apare adesea ca urmare a unui traumatism, de regulă, după o leziune a ligamentelor genunchiului sau o ruptură de menisc. În foarte puţine cazuri este rezultatul uzurii articulaţiilor. În cazul persoanelor în vârstă, cea mai frecventă cauză a acestei patologii sunt procesele inflamatorii sau degenerative.





Chistul Baker este o colecţie de lichid sinovial care provoacă o umflătură în partea din spate a genunchiului. Unele studii indică faptul că chistul Baker apare la aproximativ un sfert dintre persoanele cu vârste cuprinse între 31 şi 50 de ani. De asemenea, apare la 53% dintre adulţii cu vârsta cuprinsă între 51 şi 90 de ani.