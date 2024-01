Iată de ce nu este recomandat să vă spălaţi dinţii cu sare!

Este adevărat că sarea conţine o mulţime de minerale precum calciu, magneziu, silicon, fosfor, sodiu, nichel, fier care au rolul de a întări gingiile şi a preveni depunerea de tartru şi respiraţia urât mirositoare, dar totuşi există şi o serie de efecte adverse. De exemplu, susţin specialiştii, aceasta distruge smalţului dinţilor. Ca urmare, spălatul pe dinți cu sare face mai mult rău decât bine. Sarea, fie ea grunjoasă sau de masă (fină) afectează smalţul dinţilor. Smalţul are rolul de a proteja nervul dintelui în faţa acţiunilor acizilor din gură, a acţiunilor mecanice la care este supus dintele în fiecare zi. Printre acestea, şi spălatul cu apă cu sare pe dinţi. Tot smalţul are rolul de a izola dintele în faţa expunerii la alimente ori băuturi fierbinţi sau prea reci şi asigură menţinerea unui aspect sănătos.Printre semnele deteriorării smalţului dinţilor se numără și apariţia unor dureri la contactul cu alimente dulci, reci sau fierbinţi, ori la nivelul dinţilor apar fisuri, marginile devin neregulate, iar dinţii devin casanţi.Totuşi, sunt persoane care se rezumă doar la gargară cu apă şi sare, care poate ajuta la o dezinfectare a cavităţii bucale. Bogată în iod, sarea are proprietăţi antibacteriene, dar nu trebuie abuzat de acest procedeu.în plus, acest obicei dăunează şi gingiilor. Frecarea gingiilor cu sare, care este un produs abraziv, poate duce la leziuni la nivelul gingiei, la apariţia bolilor parodontale şi retracţia gingivală, numită în termeni medicali abfracţie