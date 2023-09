Obturația reprezintă ultima încercare a medicului de a salva un dinte

În caz că nu știați, obturația canalului radicular reprezintă o ultimă încercare a medicului de a salva un dinte foarte cariat sau infectat.În centrul dintelui se află o cavitate naturală, în care se adăpostește țesutul conjunctiv vascularizat și inervat - pulpa dentară, denumită și nerv. La început, pulpa are un rol esențial în dezvoltarea dintelui, ca în cele din urmă să ajute la păstrarea sănătății acestuia, hrănind și hidratând dentina și smalțul.În linii mari, funcția țesutului pulpei este una senzorială, atenționând asupra atacurilor nocive care pot afecta dintele - fisuri, carii profunde. Potrivit dr. Camelia Airinei, în momentul în care pulpa dentară este afectată de boală sau este lezată, aceasta moare. Astfel, se deschide o cale de penetrare a bacteriilor în dinte sau chiar în osul maxilarului, ceea ce duce la formarea abcesului sau căderea dintelui. Din acest motiv, este necesar tratamentul endodontic, prin care se îndepărtează țesutul afectat și se obturează canalul radicular.„Contrar credinței populare, un dinte fără nerv nu este un dinte mort. Dacă tratamentul a fost efectuat corect, dintele va funcționa în continuare normal, deși va fi mai vulnerabil decât unul sănătos.Pulpa dentară poate fi afectată în următoarele situații: în cazul unei carii profunde, dacă dintele este fisurat, atunci când se formează o carie secundară (sub obturaţie), în cazul unei obturații mari sau în cazul unei traume majore în zona feței. Simptomele infectării sau inflamării pulpei dentare sunt: durere simțită în dinte în momentul mușcăturii, durere de dinți la mestecare, hipersensibilitate dentară la alimente reci sau fierbinți, înnegrirea dintelui”, a explicat medicul.În zilele următoare procedurii, dintele poate fi sensibil, din cauza inflamării țesutului, însă această neplăcere va dispărea în urma administrării de analgezice. Dacă aveți o obturație temporară, evitați mestecarea pe dintele afectat, pentru a preveni reinfectarea și fisurarea dintelui fragil.Odată ce tratamentul a fost încheiat, dintele fără pulpă va fi mai fragil decât un dinte normal și își va pierde sensibilitatea la rece sau fierbinte. De asemenea, este posibil să își schimbe culoarea în timp, acest fapt neconstituind un pericol pentru sănătatea sa. Tratamentul canalului radicular este o procedură sigură, încheiată cu succes în aproximativ 95% din cazuri. Există, însă, o serie de complicații ce pot duce la eșuarea tratamentului, ceea ce implică repetarea procedurii. Cauzele unui tratament nereușit includ: un extra-canal - este posibil ca unii dinți să aibă un canal în plus, ce nu este evident pentru medic, unii pacienți au dinți cu rădăcini deformate, care nu permit extragerea nervului. La acestea se adaugă neîndepărtarea totală a pulpei infectate - principala cauză a eșuării tratamentului, dar şi hipersensibilitate - unii pacienți sunt alergici la materialul utilizat în tratamentul radicular. Deoarece cariile profunde, procedurile stomatologice repetate și obturațiile mari sunt cauzele infectării pulpei, prevenirea constă în urmarea unei igiene orale corecte: periajul dinților de două ori pe zi, utilizarea aței dentare o dată pe zi, vizitele periodice la stomatolog și protejarea feței în cazul unor activități sau sporturi agresive.