Boli ale dinţilor care apar din cauza igienei dentare deficitare

„Pioreea se caracterizează prin infecția severă a ligamentelor sau a țesuturilor din apropierea dintelui și este considerată extrem de periculoasă, pentru că nu provoacă simptome până când nu generează complicații grave pentru sănătatea orală. Cauza principală a pioreei este proliferarea excesivă a bacteriilor în țesutul bucal. Acest lucru este asociat cu igiena orală deficitară, utilizarea greșită a periuței de dinți, expunerea constantă la stres și consumul de tutun. Chiar și factorii genetici și anomaliile anatomice afectează manifestarea bolii. În acelaşi timp, trebuie remarcat faptul că pioreea este consecința gingivitei care nu a fost tratată la timp. Din păcate, această inflamație a gingiilor, deși nedureroasă la început, este principala cauză a sângerării în timpul periajului”, a explicat medicul.





Alți factori legați de apariția parodontitei sunt următorii: aportul de medicamente care provoacă uscăciunea gurii sau modificări ale gingiilor. La acestea se adaugă deficitul de vitamina B și C, utilizarea de droguri recreative, cum ar fi fumatul de marijuana sau vapingul, dar şi alte modificări hormonale, cum ar fi cele care apar în timpul sarcinii sau menopauzei. De asemenea, alte boli cronice, cum ar fi diabetul și osteoporoza, pot contribui la apariţia pioreei. Unul dintre cele mai îngrijorătoare lucruri legate de pioree este, însă, absența simptomelor, în anumite cazuri. Deși majoritatea persoanelor afectate au avut o anumită manifestare, unii oameni nu prezintă niciun disconfort înainte de declanșarea unei complicații grave. În plus, unii confundă sângerarea cu rănile cauzate de periuța de dinți. Este recomandat să fiți atenți la anumite semne caracteristice ale acestei afecțiuni. Cele mai frecvente includ următoarele: sângerarea gingiilor, inflamația și înroșirea gingiilor, dificultate sau disconfort la mestecarea alimentelor, respirație urât mirositoare, apariția spațiilor interdentare, retragerea gingiilor etc.





