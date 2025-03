Infuziile din cătușnică ajută la combaterea tulburărilor de somn

Cătușnica sau iarba mâței este o plantă medicinală apreciată pentru proprietățile sale benefice asupra sănătății. Folosită de secole în medicina tradițională, această plantă aromată are efecte calmante, antiinflamatoare și digestive. Datorită conținutului bogat de uleiuri esențiale, ea este utilizată în ceaiuri, tincturi și extracte pentru ameliorarea stresului, insomniei și disconfortului digestiv. Potrivit specialiştilor, aceasta are un aspect similar cu menta, având frunze verzi, ușor zimțate și flori mici, de obicei albe sau liliachii, grupate în spice.Datorită efectelor sale benefice, cătușnica este apreciată atât în fitoterapie, cât și în industria cosmetică și cea a produselor naturiste. Medicii susţin că această plantă are o gamă largă de utilizări terapeutice. De exemplu, are un efect calmant și anxiolitic, dar şi proprietăți sedative ușoare, ajutând la reducerea stresului, anxietății și insomniei. Mai mult decât atât, infuziile din cătușnică pot fi folosite ca remediu natural pentru relaxare și pentru combaterea tulburărilor de somn. Foarte important, planta contribuie la stimularea secreției de sucuri digestive, facilitând digestia și prevenind disconfortul abdominal. În plus, poate ajuta la calmarea crampelor stomacale și la reducerea simptomelor colonului iritabil.